Пилот РФ в сентябре 2022 намеренно стрелял по британскому самолёту

Пилот российского истребителя Су-27 в сентябре прошлого года намеренно стрелял по британскому самолёту-разведчику над Чёрным морем, пытаясь его сбить и полагая, что у него есть разрешение на стрельбу. В действительности такого разрешения не было, но стрельба не была и результатом технической неисправности, как заявляла российская сторона. Об этом сообщает в четверг Би-би-си со ссылкой на три высокопоставленных источника в западных оборонных ведомствах.

Иницидент с британским RAF RC-135 Rivet Joint произошёл 29 сентября 2022 года. Самолёт-разведчик выполнял миссию по наблюдению за Чёрным морем в международном воздушном пространстве. На борту находились до 30 человек. Для сопровождения самолёта поднялись два российских Су-27.

О том, что один из российских самолётов выпустил ракету в сторону британского самолёта, было известно и ранее. Об этом ещё в октябре сообщил тогдашний британский министр обороны Бен Уоллес, отметив, что российская сторона объяснила это технической неисправностью. Минобороны России тогда инцидент не комментировало.

В апреле 2023 года из утекших в сеть документов Пентагона стало известно, что в США инцидент рассматривали как более серьёзный, чем сообщалось публично. В документах говорилось, что британский самолёт "едва не был сбит" - Уоллес об этом прямо не говорил.

Теперь же, как утверждает Би-би-си, выяснилось, что о технической неисправности речь не шла. Российский пилот выпустил не одну, а две ракеты, и сделал это умышленно. Об этом свидетельствуют сообщения, перехваченные самим участвовавшим в инциденте самолётом RAF RC-135 Rivet Joint.

Из них следует, что один из российских пилотов думал, что ему было дано разрешение атаковать британский самолет после неоднозначной команды с российской наземной станции - "У вас есть цель". Он выпустил ракету, которая, однако, не попала в британский самолёт. Пилот второго - ведущего - российского самолёта, убеждённый, что команда с земли не была разрешением на стрельбу, обругал своего ведомого. Тот, тем не менее, выпустил ещё одну ракету, которая однако не сработала штатно.

Источники считают, что российские участники инцидента продемонстрировали непрофессионализм. По-видимому, приказа сбивать самолёт в реальности не было, но команда была настольно невнятной, что лётчик ошибся в её интерпретации.

"Экипаж Королевских ВВС мог подслушать инцидент, который мог привести к их собственной гибели" - отмечает Би-би-си. Журналисты отмечают, что Минобороны Великобритании тем не менее удовлетворилось российскими объяснениями и не назвало инцидент эскалацией с российской стороны.

"Ни одна из сторон не хотела эскалации, которая потенциально могла бы втянуть члена НАТО в военную конфронтацию с Россией", - отмечает Би-би-си. При этом британское Минобороны заявило, что "этот инцидент является суровым напоминанием о потенциальных последствиях варварского вторжения Путина".