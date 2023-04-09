WP: российские Су-27 в сентябре чуть не сбили британский самолёт-разведчик

Российские пилоты в сентябре прошлого года чуть не сбили британский самолёт-разведчик RC-135 над Чёрным морем. Это следует из утечки секретных данных Пентагона о войне России с Украиной, пишет The Washington Post.

О перехвате RC-135 вблизи аннексированного Крыма в октябре прошлого года сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, российские Су-27 вели себя безрассудно. Один из истребителей приблизился к британскому самолёту на расстояние четыре с половиной метра. Второй российский самолёт на отдалении выпустил ракету.

Уоллес не рассказывал о том, что RC-135 был почти сбит. Пентагон, по информации The Washington Post, дал другую оценку случившемуся.

Британский министр после инцидента сообщил, что Лондон высказал свою обеспокоенность главе Минобороны России Сергею Шойгу. Российский министр, по словам Уоллеса, назвал причиной запуска ракеты техническую неисправность. Москва также признала, что инцидент произошёл в международном воздушном пространстве.

Как отмечает The Washington Post, в секретном документе описывается и ряд других российских ответов на разведывательные действия полёты американских, британских и французских самолётов в период с октября по конец февраля.

Среди прочих упоминается в том числе один эпизод 30 декабря. Тогда британский Rivet Joint в сопровождении двух британских истребителей Typhoon был перехвачен приближающимися российскими самолетами, утверждает The Washington Post.