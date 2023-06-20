Пилот сгоревшего в Шереметьеве SSJ100 получил 6 лет колонии-поселения

Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — командира экипажа самолёта "Сухой Суперджет 100", потерпевшего крушение при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Тогда погиб 41 человек.

Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "Интерфакс". Такой же срок для него ранее запрашивала прокуратура. Кроме того, Евдокимову на три года запрещено занимать должность пилота.

Евдокимов вину не признал. Защита настаивала на том, что причиной случившегося стала неисправность воздушного судна и ошибочные действия при пожаре одного из бортпроводников.

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет 100". Самолёт , выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" в Мурманск, через 27 минут после вылета совершил жёсткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам.

Следственный комитет назвал причиной катастрофы ошибку пилота Дениса Евдокимова. О возможной ответственности экипажа говорит и предварительный отчёт Межгосударственного авиационного комитета.

Перед катастрофой в самолёт ударила молния – на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия экипажа. Пилоты продолжили посадку и после начала отскоков самолёта от посадочной полосы, несмотря на то, что в таких случаях инструкции предписывают начинать экстренный взлёт. Во время очередного касания земли у лайнера разрушилась стойка шасси, пробив топливный бак самолета, в результате чего он загорелся.