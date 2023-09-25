Пингвинам в Антарктиде грозит вымирание от птичьего гриппа

Пингвинам в Антарктиде грозит массовое вымирание из-за птичьего гриппа. Об этом в интервью газете The Telegraph сообщила глава отдела по делам полярных регионов Министерства иностранных дел Великобритании Джейн Рамбл. По её словам, вирус в Антарктиду заносят перелётные птицы и туристы.

Это следствие эпидемии птичьего гриппа в Южной Америке, которая продолжается уже почти год. Первые случаи болезни были зафиксированы в октябре 2022 года. С этого момента только в Чили и Перу погибли полее 500 тысяч диких птиц разных видов и около 20 тысяч млекопитающих, следует из доклада международной сети по исследованиям гриппа OFFLU.

Рамбл со ссылкой на экспертов предполагает, что крупной вспышки гриппа у животных в Антарктиде можно ожидать в ближайшие недели, когда начнётся сезонная миграция на континент перелётных птиц из Южной Америки.

"Когда это случится, последствия могут быть катастрофическими, - сказала Рамбл. - И мы говорим не "если", а именно "когда". Предотвратить распространение вируса невозможно, поскольку пингвины живут большими колониями".

Ещё один возможный источник переноса инфекции - туристы, приезжающие в Антарктиду на круизных судах. Туристический сезон на континенте также начнётся через несколько недель, когда в Южном полушарии настанет весна. Как сообщила Джейн Рамбл, меры безопасности для туристов в этом сезоне будут устрожены. По новым протоколам, их одежда до высадки на берег будет подвергаться тщательной чистке, обувь - дезинфекции. Им будет рекомендовано не приближаться к зверям и птицам. В случае "худшего сценария" сходить с кораблей на берег вовсе запретят.