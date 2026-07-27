Пирло не стал тренером сборной Италии из-за контракта с "Фонбет"

Бывший знаменитый итальянский футболист, чемпион мира 2006 года Андреа Пирло сообщил, что больше не является кандидатом в главные тренеры национальной сборной Италии. Ранее его кандидатура подверглась критике со стороны оппозиционных политиков и прессы из-за его связей с Россией.

Пирло расценивался как один из ведущих кандидатов на вакантный тренерский пост, несмотря на то, что не добился особенных успехов как тренер. Его кандидатуру в частности поддерживал технический директор федерации футбола Италии, бывший партнёр Пирло по сборной Паоло Мальдини.

СМИ, однако, обратили внимание на то, что Пирло в последнее время посещал Россию и участвовал в мероприятиях, связанных с российской букмекерской компанией "Фонбет". Контракт с ней он заключил в октябре 2025 года и с тех пор снялся в нескольких рекламных роликах. В мае 2026 года Пирло приехал в Москву на финал Кубка России, участвовал в гала-матче, общался с болельщиками и российскими футболистами.

Идею назначить Пирло тренером сборной раскритиковали видные политики, стоящие на проукраинских позициях - заместитель главы Европарламента Пина Пичерно (она также активно участвовала в кампании против российского участия в венецианский Биенналле) и глава партии Azione Карло Календа. По мнению Пичерно, Пирло "предоставил свой авторитет для операции по нормализации режима Путина, участвуя в мероприятиях, которые использовала кремлёвская пропаганда в то время, когда Украину бомбили". Решение не назначать его тренером Пичерно одобрила, отметив, что оно "не слишком обрадует слуг путинского режима".

Сам Пирло 26 июля заявил: "Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны". Спустя несколько часов он написал, что более не является кандидатом. Официально федерация футбола Италии не заявляла о причинах этого, и неясно, кто теперь станет кандидатом в главные тренеры сборной.

Российская сборная по футболу отстранена от участия в международных соревнованиях (она может проводить товарищеские матчи) с 2022 года. В связи с недавним решением МОК рекомендовать снять ограничения с российских спортсменов звучат голоса о возможности возвращения российской сборной, однако пока ФИФА такаого решения не принимала.