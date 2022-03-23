Писатель Стивен Кинг приостановил все новые проекты в России

Американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Агент Кинга уведомил об этом издательство "АСТ", которое выпускает книги писателя.
Представитель издательства рассказал "Ведомостям", что права на ранее купленные произведения останутся у "АСТ" на время действия контрактов. "А вот новых романов и продления истекших прав какое-то ближайшее время действительно не будет", – резюмировал он.
Новый роман Кинга "Билли Саммерс" появится в российских книжных магазинах 6 апреля. Представитель "АСТ" отметил, что "на какое-то время" этот роман станет последней новинкой Кинга на русском языке.
- 5 марта Стивен Кинг сообщил в твиттере об отказе переиздаваться в России после ввода войск на территорию Украины.
- Кинг – самый публикуемый писатель на российском рынке, он известен книгами "Оно", "Сияние", "Кладбище домашних животных", циклом "Темная башня" и их экранизациями. Совокупный тираж проданных книг Кинга в России с 2016 года, по данным "АСТ", составил почти 6,7 млн экземпляров.
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