Стивен Кинг отказался переиздаваться в России из-за войны с Украиной

Американский писатель Стивен Кинг сообщил в твиттере об отказе переиздаваться в России после ввода войск на территорию Украины. Один из самых продаваемых авторов в мире активно выступает в поддержку Украины.

Кинг — самый публикуемый писатель на российском рынке, он известен книгами "Оно", "Сияние", "Кладбище домашних животных", циклом "Тёмная башня" и их экранизациями.

По данным Российской Книжной палаты, которые изучил корреспондент радио Свобода, в 2021 году в России были изданы 166 книг писателя общим тиражом 961 тысячу экземпляров. Это — абсолютный рекорд, ближайший русскоязычный преследователь, Фёдор Достоевский, издан тиражом 612 тысяч экземпляров в 142 изданиях.

О своём отказе американец сообщил, переопубликовав в твиттере заявление канадского писателя Линвуда Барклая, в котором тот говорит, что не будет продлевать контракты на издание книг в России. "Я тоже", — написал Кинг, выложив следом фотографию с подписью "украинка приветстсивует российские войска", на которой изображена женщина, показывающая в сторону неприличный жест.