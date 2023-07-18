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Писательница Наталия Малаховская: "Феминизм нужен Бабе-Яге"

Слева направо: Татьяна Мамонова с сыном, Наталия Малаховская, Татьяна Горичева, Юлия Вознесенская

Наталия Малаховская о зарождении женского движения в СССР, о самиздате, изучении фольклора и своей жизни в зарубежье

Иван Толстой: Наша собеседница сегодня – писательница Наталия Львовна Малаховская. В конце 70-х годов имя Малаховской стало широко известно в связи с феминистским движением в Ленинграде. Вместе с Татьяной Горичевой и Татьяной Мамоновой Малаховская приняла участие в альманахе "Женщина и Россия", а затем – в журнале "Мария", была среди инициаторов, издателей и литературных редакторов этих изданий, переведенных на многие языки. Перед началом Олимпиады 80-го года Наталию Малаховскую и некоторых других активных правозащитников выслали из страны. С тех пор Малаховская живет в Австрии.

Наталья Малаховская: Наследие Бабы-Яги
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Наталья Малаховская: Наследие Бабы-Яги
by Радио Свобода

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Игорь Померанцев: Наталия, вы уже более 40 лет живете в Австрии. Вы чувствуете себя в Австрии как дома или все-таки она осталась для вас зарубежьем?

У меня есть один любимый лес, там я себя чувствую как дома

Наталия Малаховская: У меня есть один любимый лес, там я себя чувствую как дома. Это одно место в лесу, которое я очень часто рисовала. А в городе, даже в Зальцбурге, я себя не очень чувствую, и я стала рисовать в необычных ракурсах, чтобы почувствовать какую-то близость с этим городом. Этот город любят мои внуки, они тут родились.

Игорь Померанцев: Но у вас есть образ Австрии или образ города Зальцбурга, где вы живете?

Наталия Малаховская: Мне в Австрии нравится Венера из Виллендорфа. Для меня это образ Австрии. Ей 20 тысяч лет. Это такая скульптура небольшая, которую нашли в Австрии, недалеко от Мелька, там раскопки были. Это богиня плодородия.

Наталия Малаховская с сыном. Ленинград.
Наталия Малаховская с сыном. Ленинград.

Игорь Померанцев: Вы бывали в Германии. Чем Австрия отличается от Германии?

Наталия Малаховская: Австрия очень сильно отличается, она более веселая, более раскованная, чем Германия. В Германии, особенно вначале, когда я только приехала, было ощущение, что тяжелый серый дух висит. Люди тоже отличаются. Было такое время, когда было запрещено входить в автобусы с велосипедом. Началась гроза, велосипедист попросился войти в автобус, водитель разрешил. А я думаю, что в Германии бы не разрешил, потому что в Германии все очень строго и никаких компромиссов. Здесь возможно небольшое облегчение от слишком уж сильно бюрократических правил.

Иван Толстой: Раз уже вы заговорили о правах, пусть и велосипедистов, от них логично перейти к другим репрессируемым. Вы прославились в женском движении в Советском Союзе и как издательница, и организатор альманаха "Женщина и Россия", и журнала "Мария", а до этого и всевозможных самиздатских неофициальных музыкальных, литературных вечеров, художественных выставок. Что вам сейчас вспоминается? Что это были за годы? Почему вы пришли в феминистическое движение?

Весь феминизм к 1979 году родился из одной небольшой статьи под названием "Роды человеческие"

Наталия Малаховская: Вспоминается очень сильно, потому что я только что делала доклад на открытии выставки "Ленинградский феминизм" и, конечно, очень много там говорила о том времени. Вспоминается то, что весь этот феминизм к тому времени, к 1979 году, родился из одной небольшой статьи под названием "Роды человеческие". Статья под псевдонимом Римма Баталова была написана Татьяной Мамоновой. И когда мне дали в руки эту статью и я начала ее читать, то тут просто было ощущение, что небо разверзлось, ощущение сакральное.

Я пишу об этом в романе "Феминизм спасет мир?". Мой отец говорил о том, что только феминизм может мир спасти, потому что он прочел книгу "Чаша и клинок" Риан Айслер, и там были результаты раскопок: 8600 лет в одном государстве в Малой Азии не было ни одной войны, люди там были одинаково упитанные, там не было очень больших официальных неравенств и там люди жили под властью богини. Когда я переехала в Австрию, меня австрийские феминистки побудили прочесть несколько книг о том, что касается этой богини, и я начала с этим работать. Я поняла, что наша Баба-Яга как раз и есть та самая богиня, единая в трех лицах. Но как она смогла быть единой в трех лицах, тут уже научные изыскания. Один профессор из Гарварда мне говорил, что давно такого открытия научного не было.

Игорь Померанцев: Наталия, мы вернемся к Бабе-Яге, но я хотел вас спросить, что вас так тронуло и потрясло в статье Татьяны Мамоновой?

Наталия Малаховская: Почему именно статья "Роды человеческие" была зародышем женского движения? Потому что речь в ней шла о том, насколько ужасно то, что происходит в родильном доме в Советском Союзе во время родов. И, чтобы показать связь с Бабой-Ягой, когда она объясняла, как убить Кощея, она сказала, что Кощея не убьешь в честном бою, потому что его смерть спрятана в нескольких предметах. Игла смерти Кощея находится в яйце, то есть в зародыше жизни, и в точности так и получилось с советским феминизмом второй волны.

Получилось так, что первая волна феминизма, очень важная, тот феминизм, который моя бабушка делала в том числе, она дружила с Александрой Коллонтай, этот феминизм не учитывал каких-то особенностей женщин, того, что женщины не полностью одинаковы с мужчинами в том, что касается именно их функции производства нового человечества. На пороге роддома всякое равенство кончалось, потому что мужчинам равенство в роддоме не нужно. Так же, как и на пороге абортария. То есть все, что связано с воспроизводством человечества, – все это заметалось под ковер, обо всем этом неприлично было говорить, как будто это что-то стыдное и страшное. Вместо того чтобы праздновать рождение новой жизни, это рождение новой жизни проходило в ужасных условиях, с большой опасностью для жизни матери.

И, когда я эту статью прочла, а я ее читала на Стрелке Васильевского острова, ожидала трамвая на Петроградскую сторону, и вот когда я уже в трамвае въехала на середину Тучкова моста, у меня раскрылись внутренние глаза и я увидела эту черную гору, о которой Марина Цветаева писала:

О черная гора,

Затмившая — весь свет!

Пора — пора — пора.

Творцу вернуть билет.

Эти огонечки были женщины, которые мучаются, как я

Вот эту гору я увидела и в ней много-много огонечков. И эти огонечки были женщины, которые мучаются, как я. Так же с ними поступали, как со мной в родильном доме. И, когда я приехала домой, я тут же написала свою статью "Материнская семья", и я буквально за несколько дней собрала письма, письмо Юлии Вознесенской из тюрьмы, где она тогда сидела, о том, как с женщинами обращаются в тюрьме советской. Потом мой сын, 9-летний Ванечка, я поехала к нему в родительский день и обнаружила, что в этом лагере пионерском ему было настолько ужасно, он попросился домой, и мне не разрешили его домой взять. И я украла собственного ребенка из лагеря, привезла домой, он начал мне рассказывать, что с ним творили, а я стала записывать. И это был еще один материал для этого будущего журнала.

Потом я Соню Соколову попросила дать ее рассказ "Летающие ящеры" в этот же сборник. И еще несколько других материалов.

Женщина и Россия. Обложка самиздатского выпуска.
Женщина и Россия. Обложка самиздатского выпуска.

Иван Толстой: Наталия, во всем женском движении в Советском Союзе меня поразил один тезис, я не помню, кому он принадлежит, о том, что неравноправие женское было укоренено не только в советских государственных реалиях, но и в диссидентской среде, в мужском доминировании среди правозащитников, и это было шоком для тех женщин, которые влились в самиздатское и правозащитное движение. Это так?

Наталия Малаховская: Да, и это ответ на вопрос о том, почему феминизм развился в Ленинграде, а не в Москве, – именно потому, что самиздатские издания Ленинграда – это были литературные издания, где публиковались литературные произведения, а в Москве больше публиковались политические вещи. И, поскольку в Ленинграде публиковались литературные произведения, возникла ужасная дискриминация, которая очень сильно коснулась меня.

Возвращайся в Ленинград, здесь организуется самиздат

Я в 1975 году жила в Ужгороде по состоянию здоровья, хотела вообще туда переехать, у меня было очень плохо с легкими, а мой бывший муж мне написал: возвращайся в Ленинград, здесь организуется самиздат и здесь будет возможность опубликовать твою повесть. А я ее писала начиная с 16 лет, она была для меня очень важна. И когда я вернулась в Ленинград, я стала пытаться ее публиковать в журнале "37". Эта повесть очень нравилась Вознесенской, Горичевой и Соне Соколовой, женщинам, которые были во второй культуре. Моему бывшему мужу Евгению Пазухину она тоже нравилась, а с Кривулиным он со школы дружил. И вот он ему принес мою первую повесть с таким восторгом, а Кривулин ее отверг с очень неприятными аргументами, что повесть написана не мужским языком, а писать надо мужским языком.

Я, кстати, написала на эту тему роман "Осень и зима", потому что весны не будет. Было такое время – 1976–77 год – казалось, что весны не будет. Кривулин согласился опубликовать мою повесть тогда при условии, что я буду переплетать журналы "37" бесплатно. Я научилась переплетать и видела, что ни в одном из этих журналов моей повести нет.

Когда я увидела, что я переплетаю журнал за журналом, а моей повести нет, я поехала к машинисткам. Все они жили где-то на окраине Ленинграда, одна меня послала к другой, другая – к третьей, и в конце концов четвертая или пятая машинистка мне показала, что повесть лежит в какой-то коробке и Лев Александрович Руткевич, один из сотрудников журнала "37", ей сказал эту повесть не перепечатывать.

Редакторы журнала "37". Татьяна Горичева, Виктор Кривулин, Лев Руткевич.
Редакторы журнала "37". Татьяна Горичева, Виктор Кривулин, Лев Руткевич.

После этого я вернулась в шоке. Я помню, что встречалась с Руткевичем недалеко от Большого театра, и он очень сильно дрожал от страха, когда я с ним говорила, у него даже какая-то ручка была в руках, и он эту ручку сломал. Он сказал, что он это сказал потому, что Кривулин ему так велел. То есть там был такой заговор, и Льва Александровича использовал Кривулин как раба. Но после этого, когда этот скандал раскрылся, повесть опубликовали в журнале. И ко мне домой, а у меня была комната в коммуналке 14 метров, стали приходить читатели. Причем читатели мужского пола почему-то, и обсуждали одну из сцен этой повести. Сцена о том, как родители героини поют советские песни, оказалась настолько важной. Почему это были в основном мужчины, мне тоже не понять, если повесть была написана не мужским языком. И они меня познакомили с автором слов моей любимой песни "Молодые капитаны поведут наш караван" Андреем Николаевичем Апсолоном. Я к нему поехала, с ним говорила, я тогда еще не знала, что это интервью, но я этот разговор запомнила и уже в нескольких своих произведениях о нем пишу.

Женщина и Россия. Обложка парижского издания.
Женщина и Россия. Обложка парижского издания.

Игорь Померанцев: 40 лет назад вы покинули Советский Союз. В эмиграции в Австрии вы наши общий язык с европейскими феминистками или их занимали совершенно другие проблемы?

Наталия Малаховская: Не только нашла общий язык, но свое открытие я сделала только по той причине, что эти феминистки меня уговорили, почти что заставили прочесть книги, написанные по-немецки: "Богини" Йозефины Шраер и "Богиню и ее герос" Хайде Гёттер-Абендрот. Благодаря этим книгам я поняла, что патриархат не вечный, что не всегда так было, значит, не всегда тому и быть. И я поняла, разобралась в том, что у богини три ипостаси, это те самые три формы, как называет Владимир Пропп: дарительница, испытательница и похитительница Баба-Яга. Это открытие я сделала только благодаря этим австрийским феминисткам. Они были меня на 12 лет младше тогда, и только благодаря этому вся моя теория и развернулась, иначе я бы так и оставалась невеждой.

Игорь Померанцев: Наталия, в 1978 году в эмиграции одной из моих первых книг была книга Симоны де Бовуар "Второй пол". Немецкие, австрийские феминистки читали Симону де Бовуар?

Наталия Малаховская: Симону де Бовуар читала Татьяна Горичева и нам об этом рассказывала, именно "Второй пол". А что касается немецких феминисток, я была в такой среде, где обсуждали те книги, о которых я говорила. У феминизма очень много граней. Та грань, которой я занималась, называется культурная антропология.

Обложка первого номера журнала "Мария".
Обложка первого номера журнала "Мария".

Иван Толстой: Наталия, известно, что советские левые на Западе при пересечении границ внезапно и почти неизбежно оказывались с правыми взглядами, поэтому западные интеллектуалы в штыки принимали многих советских диссидентов. А как с феминистками в этом плане? Советские феминистки были похожи на западных?

Наталия Малаховская: На Западе очень много разных феминисток. Например, когда я по Швеции ездила, я каждый раз в новом городе выступала, феминистки тоже все были разные и выглядели по-другому. Я абсолютно осталась левой, были мы всегда левыми. У меня тоже опыт есть с одной подругой, которая, к сожалению, стала сильно правой при переезде границы. И те, с которыми я дружила, феминистки австрийские, тоже не были правыми.

Иван Толстой: А сами феминистки советские, эмигрировавшие вокруг 1980 года (это, кстати, будет еще один вопрос, почему в это время была такая массовая эмиграция феминисток), они на Западе дружат между собой, сохранились ли какие-то связи или они разбежались и по разным странам, и по разным интеллектуальным, культурным, психологическим углам?

Наталия Малаховская: Насчет разбежались по разным странам – был такой момент, что, когда мы приехали в Австрию, меня тут же вызвали в Копенгаген на 1-й Всемирный конгресс женщин. И для этого мне дали Fremdenpass. И зря я радовалась – из-за этого я должна была в Австрии остаться. Когда я вернулась из Копенгагена, я уже никуда не могла ехать, ни в какую другую страну. Статуса беженца тогда в Австрии не давали, и пять лет у меня была очень тяжелая жизнь из-за этого. Все остальные уехали, кто в Германию, кто во Францию, а кто и в Америку. Поэтому так вышло, что разбежались.

Юлия Вознесенская, Татьяна Горичева, Наталия Малаховская, Татьяна Мамонова на обложке американского журнала Ms. Ноябрь, 1980.
Юлия Вознесенская, Татьяна Горичева, Наталия Малаховская, Татьяна Мамонова на обложке американского журнала Ms. Ноябрь, 1980.

Иван Толстой: А интеллектуально?

Наталия Малаховская: А интеллектуально произошла трагедия с одной из феминисток, которая стала монархисткой, чего никто не мог предположить, она публиковала во втором номере журнала "Мария" прославление императора, кровавого Николя. Это Юлия Вознесенская.

Игорь Померанцев: Она была нашей коллегой в Мюнхене, ее голос звучал в моих передачах "Поверх барьеров".

Наталия Малаховская: Она, к сожалению, опубликовала это в 1981 году. Я была редактором литературным, и она мне вдруг сообщила, что она в журнал номер 2 внесла пять изменений, которые ни с кем не были согласованы. Журнал номер 2 был уже создан всеми остальными феминистками, все вносили в него то, что они хотели, я делала литературную редакцию. Я говорила, что ни в коем случае нельзя, все единогласно были против того, чтобы вносить. Наши подруги в это время были в Ленинграде и они были в большой опасности: Наталью Лазареву посадили на много лет. Все это было очень опасно, а вносить в женский журнал прославление императора, который никакого отношения не имел к женщинам, это было просто преступление.

Игорь Померанцев: В 1995 году в Зальцбургском университете вы защитили диссертацию на тему "Наследие Бабы-Яги". Можно ли сказать, что фольклор – это своего рода зарубежье?

Мне дали премию за апологию Бабы-Яги

Наталия Малаховская: Я в этом убедилась немножко позже. В 1995 году, кроме того, что я защитила диссертацию, я получила премию за лучшее выражение феминистских идей в журнале "Преображение". Это журнал московских феминисток, название дала этому журналу я, я сотрудничала с ними с 1990 года. Там мне дали премию за апологию Бабы-Яги. А когда я пыталась научную статью об этом опубликовать в журнале Пушкинского дома (о том, какие следы древней религии мы видим у Пушкина), они отказались публиковать эту статью. То есть какая-то новая идея совершенно была невозможна для российских пушкинистов. Это уже было в нулевые годы, когда я послала туда эту статью. То есть, фольклор – это зарубежье. В Австрии оценили на конференциях научных то, что я сделала открытие в области фольклора, а вот пушкинистам это было никак.

Игорь Померанцев: Какое отношение имеет Баба-Яга к феминизму?

Баб-Яга – богиня, единая в трех лицах

Наталия Малаховская: Про это у меня есть доклад, который я сделала в 2012 году. Баб-Яга – богиня, единая в трех лицах. И, поскольку у нее эта связь трех ипостасей не разорвана еще, в отличие от древнегреческих богинь, поэтому она может помогать. И в сказках пишется о том, как Баба-Яга может помогать. Почему – я об этом очень много рассказывала, написала несколько книг, опубликовала их в Петербурге и в Москве. В двух словах сказать невозможно, но феминизм нужен Бабе-Яге, а Баба-Яга нужна феминизму, потому что Баба-Яга – это корни.

Иван Толстой: Можно ли сказать, что ваша Баба-Яга все-таки одолела Кощея, пусть и в зарубежье? Добралась до его яйца.

Наталия Малаховская: Я это на самом деле только три дня назад поняла. Все время пыталась эту иглу Кощея сломать, почти 40 лет я пытаюсь ее сломать, и только позавчера я поняла, что когда Баба-Яга говорит, что игла в яйце, она имеет в виду, что нужно менять всё, что касается родов, родильного дома, дородового обращения с женщинами, послеродового обращения с женщинами и с детьми. Пока это мы не поменяем, у нас народ будет такой, который возникает в результате этой родовой травмы. До сих пор бесплатные роды в России – это просто ужасная травма не только для матерей, но и для детей. Вот рождается народ, уже десятилетиями рождается тяжело травмированный.

Иван Толстой: На самом деле, когда я спрашивал про Кощея, это была почти полностью шутка, потому что я вспомнил, что тот самый человек, который распорядился не перепечатывать вашу книгу у машинистки, Лев Руткевич, он ведь тоже попал в Вену и встречался там с эмигрантами, и был представителем, насколько я помню, журнала "Грани" или вообще целиком "Посева". Вы с ним пресекались? Продолжилась ли ваша там борьба, было ли вам чем ответить этому Кощею?

Лев Руткевич полностью раскаялся и практически даже дружил со мной

Наталия Малаховская: Кощей был не он, он был рабом Кощея. Я про него даже стихи написала.

Иван Толстой: Прочтите, пожалуйста.

Наталия Малаховская: Нет, не прочту, он меня умолял, он раскаялся, он со слезами меня умолял никому это не показывать. Но дело в том, что он был лучшим другом моего сына. Мы жили потом в дереве в Австрии, и Лев Александрович к нам в деревню приезжал. Он полностью раскаялся и практически даже дружил со мной. Кощеем был Виктор Кривулин, который не раскаялся.

Игорь Померанцев: Это был бы замечательный хэппи-энд, но у меня к вам еще один вопрос. В 90-е годы – в начале 2000-х вы бывали в Петербурге, в Москве, вы читали лекции. Это было возвращение домой, или вы вернулись в другую страну?

Наталия Малаховская: Нет, это было возвращение домой. Я же последний раз была в 2012 году. 27 декабря 2012 года я еще последнее делала выступление в Философском кафе, я вела семинары по сказкам, я преображала людей при помощи этих семинаров, это был не просто так. Потом я об этом написала еще одну книгу "Апология на краю: прикладная мифология" – что надо делать, как людей превращать назад в людей. При помощи работы со сказками, работы с Бабой-Ягой. И где-то уже в 2012 году я пять раз выступала, пять раз зимой и семь раз летом, и казалось, что как-то нарастает интерес, все больше и больше слушателей приходило, слушательниц, и был энтузиазм по поводу всего, что я рассказывала. И вдруг я стала чувствовать, что что-то не то происходит. Это ощущение, что атмосфера, сам воздух изменился, что это уже не та страна, это уже не мой дом. И я поняла, что мне надо прощаться с родиной.

Игорь Померанцев: Наталия, огромное спасибо! Берегите себя и привет Бабе-Яге.

Иван Толстой: Спасибо большое, Наталия за разговор, и удачного, счастливого вам зарубежья!

Наталия Малаховская: Спасибо!

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