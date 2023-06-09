Писателя Дмитрия Быкова осудят за отсутствие маркировки "иноагента"

На писателя Дмитрия Быкова составлен административный протокол за отсутствие в его публикациях обязательной маркировки "иностранного агента". Судебное заседание состоится 23 июня в Никулинском районном суде Москвы. На карточку дела обратила внимание "Медиазона". О каких именно публикациях идёт речь, не уточняется.
"Неисполнение обязанностей иностранного агента" карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Это не первое подобное нарушение у Быкова: в октябре прошлого года тот же Никулинский суд уже оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по той же статье.
Также в пятницу стало известно, что за отсутствие маркировки "иноагента" суд в Екатеринбурге оштрафовал политолога Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей.
Министерство юстиции России внесло Дмитрия Быкова в реестр так называемых "иностранных агентов" 29 июля 2022 года. Вместе с ним в список Минюста в тот день попали главред журнала New Times Евгения Альбац и соучредитель фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский. Фёдор Крашенинников стал членом этого списка в сентябре прошлого года.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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