Писателя Дмитрия Быкова осудят за отсутствие маркировки "иноагента"

На писателя Дмитрия Быкова составлен административный протокол за отсутствие в его публикациях обязательной маркировки "иностранного агента". Судебное заседание состоится 23 июня в Никулинском районном суде Москвы. На карточку дела обратила внимание "Медиазона". О каких именно публикациях идёт речь, не уточняется.

"Неисполнение обязанностей иностранного агента" карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Это не первое подобное нарушение у Быкова: в октябре прошлого года тот же Никулинский суд уже оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по той же статье.

Также в пятницу стало известно, что за отсутствие маркировки "иноагента" суд в Екатеринбурге оштрафовал политолога Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей.

Министерство юстиции России внесло Дмитрия Быкова в реестр так называемых "иностранных агентов" 29 июля 2022 года. Вместе с ним в список Минюста в тот день попали главред журнала New Times Евгения Альбац и соучредитель фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский. Фёдор Крашенинников стал членом этого списка в сентябре прошлого года.