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Письмо сотрудников СПбГУ в поддержку войны в Украине подписал умерший три года назад профессор

В числе подписантов обращения сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета в поддержку войны в Украине оказался член-корреспондент РАН Виктор Плисс, умерший в январе 2019 года. От имени профессора поддержаны действия российского правительства и раскритикованы пацифисты. Внимание на это обратило 10 марта издание The Insider.

Обращение в поддержку войны было опубликовано 5 марта. Сейчас под ним стоит 738 подписей. В тексте заявлено, что "реалистичный взгляд на современную ситуацию в мировой политике" позволяет подписавшимся быть уверенными в том, что "российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа".

"В нашем обществе сейчас громко зазвучали голоса "пацифистов", много лет не замечавших идущей войны, голоса "за мир" и против Правительства", — говорится в тексте обращения. Авторы утверждают, что все войны в истории России страна проигрывала из-за внутренней оппозиции. Стране предложено не наступать "на те же самые грабли".

Умерший в 2019 году Виктор Плисс был математиком, членом-корреспондентом советской, а затем российской Академии наук, профессором. Сферой его научных интересов были теории управления, устойчивости движения и нелинейных колебаний. Он был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" и орденом Дружбы.

Никаких упоминаний о полном тёзке Виктора Плисса, который также был бы профессором, имел бы учёную степень и был бы сотрудником СПбГУ, на сайте университета нет. В руководстве вуза ситуацию не комментировали, пишет The Insider.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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