"Яблоко" в Москве готово выдвинуть Явлинского, Шлосберга и Степанова

Партия "Яблоко" может выдвинуть кандидатами в Госдуму по одномандатным округам в Москве своего основателя Григория Явлинского, депутата псковского Законодательного собрания Льва Шлосберга, правозащитницу Марину Литвинович и бывшего начальника московского штаба Алексея Навального – Олега Степанова.

Такие рекомендации дал региональный совет партии. Предполагается, что Марина Литвинович, недавно исключённая из московской Общественной наблюдательной комиссии, может стать кандидатом по 198-му (Ленинградскому) округу, Олег Степанов – по 201-му (Нагатинскому), бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло – по 204-му (Перовскому), Лев Шлосберг – по 207-му (Ховринскому), депутат Московской городской думы Сергей Митрохин – по 208-му (Центральному), а Явлинский – по 209-му (Гагаринскому).

"Яблоко" не стало выдвигать кандидатом арестованного бывшего координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова – что вызвало критику его соратников.

Кандидаты от "Яблока", в отличие от самовыдвиженцев, не должны будут собирать подписи в свою поддержку, поскольку партия имеет так называемую парламентскую льготу.

Решение регионального совета ещё должны утвердить вышестоящие органы партии и съезд; в "Яблоке" есть разные мнения, в частности, о сотрудничестве с соратниками Алексея Навального.

Григорий Явлинский никогда не баллотировался по одномандатным округам, он, как правило, возглавляет федеральный список партии, хотя и не является её формальным лидером.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году ни список, ни кто-либо из кандидатов партии в Госдуму не прошёл. Ближе всего к избранию был Дмитрий Гудков; в этом году он отказался участвовать в выборах в связи с угрозой уголовного преследования со стороны властей. Несколько дней назад он уехал из России.