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Время Свободы

Платить везде. Приостановка договоров о двойном налогообложении

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 августа

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Время Свободы - Темы дня 09.08.2023
by Радио Свобода

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Мощный взрыв на территории производящего военную продукцию оптико-механического завода в Сергиевом Посаде;

Что влияет на решения Вашингтона, связанные с предоставлением ВСУ современных американских видов вооружений;

Венедиктов считает попыткой убить память об "Эхе Москвы" намерение агентства "Россия Сегодня" зарегистрировать одноименный бренд;

Новый "единый" учебник истории для 10 и 11 классов средних школ России;

Указ Путина о приостановке договоров с "недружественными" России странами об избежании двойного налогообложения;

3 года назад в Беларуси состоялись президентские выборы.

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