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Доли иностранцев в "Балтике" и Danone переданы в управление Росимущества

Доли иностранных владельцев в российской "дочке" Danone и пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ 16 июля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Соглашение о продаже своего российского бизнеса, который представлен "Балтикой", датская корпорация Carlsberg Group подписала в июне 2023 года. До этого, в марте прошлого года, компания объявила о планах уйти с российского рынка после начала российского военного вторжения в Украину. В Carlsberg отмечали, что сделка по продаже российских активов должна быть одобрена властями. Имя покупателя и условия сделки не раскрывались, пишет РБК.

Французский производитель молочных продуктов Danone сообщил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. Ранее компания исключала уход с российского рынка.

  • После начала российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них свыше 500 полностью покинули страну. По подсчётам издания "Важные истории", это около 20% иностранных компаний, которые работали в России до войны.

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