"Плевок в патриотов". Рунет о передаче пленных "азовцев" Украине

Россия и Украина совершили большой обмен военнопленными. Среди тех, кто вернулся в Украину, есть и несколько десятков бойцов "Азова".

Разрывы, действительно, слышны.

Сергей Марков:

Сторонники киевского режима ликуют. Сторонники России настороженно и угрюмо молчат. Украинская военная разведка сообщает, что в результате обмена освобождены из российского плена 43 азовца. Если действительно 43 члена неонацистского Азова символа безнаказанности убийства на Украине всех, кто за Россию, освобождены, то это огромная политическая ошибка и это может привести к значительному снижению поддержки России, особенно на освобожденных территориях. Будем надеяться, что это фейк неонацистской пропаганды.

Сергей Мардан:

К обещаному трибуналу, боюсь, останется один Волына. Но и тот не из азовцев.

Я-то считаю, что за наших солдат отдать можно кого угодно. Только вот зачем нужно было мельтешить с этой демонстративной непримиримостью.

Александр Дюков:

Обмен нацистов из "Азова" - это не акт гуманизма. Это вопиющий антигуманный акт - потому что из-за таких недопустимых обменов в плен украинских военнослужащих будут брать реже. Отпустив 43 нациста - лишили шанса на выживание сотни (если не тысячи) военнослужащих ВСУ.

Сергей Григоров:

То, что обмен был, стало ясно, когда Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры отложил рассмотрение иска о признании "Азова" террористической организацией аж до 2 августа. Так что времени уйма ещё.

Проблема в том, что власть вопросы обменов с гражданским обществом не считает нужным обсуждать.

Новости об этом мы вынуждены узнавать от украинской стороны. В чём тут специальный смысл непонятно, если Украина всё равно эти новости обнародует.

Пётр Лундстрем:

По обмену азовцев сказать нечего. Допускаю, что необходимо было обменять тех людей, которых мы вытащили. Но вот в чем дело. Если ты постоянно говоришь одно, хотя тебя никто не заставляет, а делаешь в итоге другое – тебя никто не уважает и с тобой никто не считается.

Нельзя не считаться с обществом, нельзя не считаться с патриотами, нельзя плевать в лицо тем, кто отдаёт свои жизни за товарищей и Родину.

Андрей Медведев:

Менять можно, нужно. Но почему именно "Азов"? Больше никого не нашлось?

Вот поэтому, надо объяснять людям, что же происходит. Да, вот тем людям, которые собирают на коптеры и медицину, которые собирают и возят гуманитарку. Которые уже стали ответственными гражданами страны. И они - совершенно справедливо, кстати - хотят слышать объяснения.

Вариант "это не ваше дело, вам знать не положено" будет дальше работать все меньше и меньше. Потому что нынче гражданское общество это вполне себе реальные люди, патриоты. Не самоназванное "гражданское общество имени рукопожатных людей с хорошими лицами". А именно настоящее. Патриотически ориентированное. Нет с такими людьми возможности просто отмахнуться в надежде, что забудут. Не забудут. Не сейчас, так потом, будут все равно задавать неприятные вопросы.

Егор Холмогоров:

Период охлаждения такой, что реанимировать "легенду Азова" украинцам уже нереалистично.

Менять, однако, не стоило, особенно после позорища с Тайрой, особенно на фоне хамста Зеленского и саммита НАТО. Вполне могли еще посидеть.

Александр Коц:

Известно, что среди тех наших героев, которых обменяли в том числе на азовцев, были наши летчики. Это люди, которые в плену подвергаются самым жестоким издевательствам. Это рассказывают наши бойцы, вызволенные ранее. И от их рассказов зубы от злости крошатся. Летчики в плену круглые сутки живут в аду. В любой момент ожидая конца.

Теперь они и еще 142 человека вернутся домой. На Украину вернутся нацисты, которых уже вряд ли поставишь в строй. Хорошо это? Плохо? Это данность. Военная дипломатия - это в том числе о принятии непопулярных решений.

Борис Рожин:

И еще относительно обмена.

Сейчас глянул майские сообщения.

Всего с "Азовстали" в больницу Новоазовска было вывезено 53 тяжелораненых ВСУшников и нациков из "Азова", остальных вывозили в Еленовскую и другие колонии ДНР, часть из них позднее вывезли в Россию.

Общее же число раненых сдавшихся на "Азовстали" составляло 80 человек.

Исходя из заявлений Пушилина, что меняли раненых и инвалидов без конечностей, похоже, что поменяли большую часть тех, кого вывезли после капитуляции в Новоазовск.

Юрий Котенок:

Укросми публикуют первые фото боевиков с "Азовстали", которые были переданы Киеву в рамках обмена. Честно говоря, на тяжелораненых ампутантов не тянут.

Анатолий Шарий:

Уверен «злодеяния полка Азов преувеличили наши СМИ, на самом деле они повара». Жду на фед каналах. Если там вообще хоть что-то скажут. Соизволят.

15 000 пленных солдатиков ВСУ. Меняют только Азов.

Денацификаторы

Фёдор Крашенинников:

Ну и зачем было нагнетать про «не отпустим, трибунал и казнь»?

Не убили и хорошо.

Аббас Галлямов:

Нельзя не отметить адекватной поведение российских властей, вернувших сегодня Украине в рамках процедуры обмена пленными 43 бойца «Азова». Напомню, что это было сделано несмотря на неоднократно звучавшие призывы «патриотов» судить и даже казнить «азовцев», а также наличие планов принять закон, запрещающий подобные обмены.

Короче, не все там ещё сбрендили. Ну либо ситуация заставляет их срочно трезветь. Напомню, кстати, что вчера окончательно расплясавшийся было Медведев, неожиданно привёл себя в чувства, и выдал гораздо более миролюбивое, чем раньше интервью.

Михаил Светов:

Вместо денацификации получилась дерусификация востока Украины с истреблением мужского населения ДНР. А бандеровцев, ради уничтожения которых развязали войну, отправили домой, чтобы было с кем воевать дальше. Потрясающе.

Анна Молчанова:

В рф после после обмена пленными, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника (среди них 43 "азовца"), настоящая истерика. Мол, россия не должна была никого отдавать, так как, цитирую: "теперь их сопротивление, и без того сильное, хр*н сломится".

Тупые, ну) Что с обменом, что без него сломить украинцев не-воз-мож-но. Зарубите себе это на носу.

И еще. Мы обязательно вернем домой всех наших воинов.

#stoprussia