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Пловец Евгений Рылов отстранён от всех международных турниров

Евгений Рылов

Олимпийский чемпион по плаванию, россиянин Евгений Рылов отстранён на 9 месяцев от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания . Об этом сообщается на сайте FINA. Дисциплинарное дело в отношении российского пловца завели из-за его участия в митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

И хотя он не выступал, а просто стоял в куртке с символикой Z, это не прошло незамеченным. После этого от Рылова отказался спонсор, британская компания Speedo, она перечислила остаток его контракта агентству по делам беженцев при ООН.

Рылов выразил недоумение в связи с решением Международной федерации плавания. По его словам, он "вышел на сцену и спел гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента", - цитирует Рылова Sports.ru.

У Рылова есть 21 день, чтобы оспорить решение FINA, сообщила "Матч ТВ" адвокат Анна Анцелиович.

  • 18 марта на митинге-концерте в "Лужниках" , на котором выступил президент России Владимир Путин, помимо Евгения Рылова, приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.
  • После начала войны в Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. После этого многие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИДЕ на полгода дисквалифицировала гроссмейстера Сергея Карякина, который открыто поддержал российское вторжение в Украину.
  • Евгению Рылову 25 лет, он двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио. Он стал первым россиянином в истории, кому удалось выиграть дистанцию 100 метров на спине. Помимо этого, Рылов — двукратный чемпион мира и трехкратный победитель мирового первенства на короткой воде.

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