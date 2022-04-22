Пловец Евгений Рылов отстранён от всех международных турниров

Олимпийский чемпион по плаванию, россиянин Евгений Рылов отстранён на 9 месяцев от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания . Об этом сообщается на сайте FINA. Дисциплинарное дело в отношении российского пловца завели из-за его участия в митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

И хотя он не выступал, а просто стоял в куртке с символикой Z, это не прошло незамеченным. После этого от Рылова отказался спонсор, британская компания Speedo, она перечислила остаток его контракта агентству по делам беженцев при ООН.

Рылов выразил недоумение в связи с решением Международной федерации плавания. По его словам, он "вышел на сцену и спел гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента", - цитирует Рылова Sports.ru.

У Рылова есть 21 день, чтобы оспорить решение FINA, сообщила "Матч ТВ" адвокат Анна Анцелиович.