По делу о бунте в ангарской колонии будут судить 19 заключённых

Следственный комитет России завершил расследование одного из уголовных дел о массовых беспорядках в исправительной колонии №15 в Ангарске в апреле 2020 года. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Сообщается, что к уголовной ответственности привлечены 19 заключённых. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, в котором более чем 150 томов. Отдельно расследуется уголовное дело в отношении других предполагаемых участников бунта. Ранее сообщалось, что в участии в массовых беспорядках подозревали до 200 заключённых.

Следственный комитет сообщает о выделении в отдельное производство шести уголовных дел об изнасиловании 16 заключённых в иркутских СИЗО-1 и СИЗО-6 в период с апреля по декабрь 2020 года. В качестве обвиняемых по делу проходят также 16 заключённых. В сентябре возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника СИЗО-6, который, по версии следствия, применил насилие к заключённым, переведенным в изолятор после бунта в ИК-15 в Ангарске. Нескольких сотрудников колоний и СИЗО подозревают в халатности и превышении должностных полномочий, в результате которых заключенные подверглись пыткам.

Бунт в ангарской исправительной колонии № 15 произошел 10 апреля 2020 года. По словам осуждённых, он начался с избиения одного из заключённых сотрудником колонии. Осуждённый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста все 17 человек в бараке нанесли себе раны. По другой версии, бунт вызвало ужесточение режима, когда в связи с пандемией заключенным запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осуждённые исправительной колонии напали на сотрудника учреждения.

В течение года после бунта осуждённых колонии перевозили в другие ИК и СИЗО, где заключенные по заданию администрации пытали их для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осуждённых.

В сентябре 2021 было завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Верещака - бывшего начальника исправительной колонии №15, где произошел бунт. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". В апреле правозащитники из Gulagu.net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак.