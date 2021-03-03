В Иркутске задержаны начальник колонии №6 и глава отдела СИЗО-1

В Иркутской области задержаны начальник исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора №1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о пытках заключенного Тахиржона Бакиева. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 – в связи с уголовным делом об издевательствах над заключенным Кежиком Ондаром.

В 2021 году двое заключенных из учреждений ФСИН Иркутской области были госпитализированы после побоев и изнасилований. Их родные сообщили, что у них "выбивали" признание в организации бунта в колонии №15 города Ангарска.