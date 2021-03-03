В Иркутске задержаны начальник колонии №6 и глава отдела СИЗО-1

В Иркутской области задержаны начальник исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора №1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о пытках заключенного Тахиржона Бакиева. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 – в связи с уголовным делом об издевательствах над заключенным Кежиком Ондаром.
В 2021 году двое заключенных из учреждений ФСИН Иркутской области были госпитализированы после побоев и изнасилований. Их родные сообщили, что у них "выбивали" признание в организации бунта в колонии №15 города Ангарска.
- Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о возбуждении девяти уголовных дел после информации от правозащитного проекта Gulagu.net о пытках заключенного Тахиржона Бакиева.
- В декабре 2020 года редакция Сибирь.Реалии опубликовала интервью с сестрой заключенного Кежика Ондара, в котором Азияна Ондар сообщила о пытках её брата. По её словам, Ондару вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Ондар останется инвалидом. Он назвал имена тех кто его пытал, и подтвердил, что сотрудники изолятора знали об издевательствах над ним.
- Заключённые Тахиржон Бакиев и Кежик Ондар ранее находились в ангарской колонии №15, где в апреле прошлого года произошел бунт. После бунта многих осуждённых вывезли в другие колонии региона и в СИЗО-1. Там, согласно их заявлениям, из них пытками и истязаниями "выбивали" признания в организации бунта.
- В конце января ФСИН по Иркутской области уволил руководителя следственного изолятора №1 Игоря Мокеева и отстранил от работы начальника исправительной колонии №6 в Иркутске.
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