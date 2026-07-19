По делу о госизмене арестован, вероятно, сотрудник ЦНИИмаш

Мещанский районный суд Москвы арестовал по статье о госизмене подозреваемого по фамилии Кравчук, сообщил РБК со ссылкой на карточку дела на сайте суда. Подробности дела не приводятся.

Издание "Осторожно, новости" пишет, что речь идет о 35-летнем сотруднике расположенного в подмосковном Королёве научно-исследовательского института ЦНИИмаш, входящего в систему "Роскосмоса". "Осторожно, новости" называет только имя и первую букву фамилии - Максим К., и отмечает, что он житель подмосковного Щёлково. Как пишет "Осторожно, новости", он написал несколько научных статей по аэродинамике. По всей видимости, Максим К. и арестованный Кравчук из сообщения РБК - одно и то же лицо. ВКонтакте есть аккаунт человека по имени Максим Кравчук, в котором он указан как сотрудник ЦНИИмаш. Упоминание о нём как о сотруднике ЦНИИмаш и авторе статьи есть также на сайте МАИ.

Известно, что Кравчука поместили под стражу ещё в конце июня. На 29 июля назначена апелляция на это решение.

"Дождь" отмечает, что Кравчук стал как минимум четвёртым сотрудником ЦНИИмаш, которого с 2019 года обвинили в госизмене. Главным направлением работы института является космонавтика, на его территории расположен в частности Центр управления полётами - ЦУП.