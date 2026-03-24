По делу о поджоге в Пардубице задержаны граждане Чехии и США

Сотрудники полиции Чехии и Словакии задержали троих подозреваемых в умышленном поджоге промышленного цеха в чешском городе Пардубице. Среди задержанных - граждане Чехии и США, сообщила во вторник в соцсети X полиция Чешской Республики.

"Один человек был задержан в Словакии благодаря сотрудничеству со словацкими коллегами и местной прокуратурой, а двое других - на нашей территории", - говорится в одном из сообщений чешской полиции. В ведомстве отметили, что расследование продолжается, также предпринимаются усилия по экстрадиции лица, задержанного в Словакии.

В результате пожара в ночь на пятницу, 20 марта, пострадал цех, используемый чешской оборонной группой LPP Holding, на территории промышленного комплекса в Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги.

Пожар затронул также офис LPP Holding, выпускающей беспилотные системы, в том числе поставляемые в Украину. В декабре 2025 года компания показала крылатую ракету Narwhal с дальностью полета более 600 км, которую планировалось передать ВСУ.

В LPP Holding заявили, что полиция рассматривает возможную причастность России к поджогу в Пардубице. Полиция публично возможную связь с Россией не комментировала, но отмечала, что следствие рассматривает различные версии.

Россия ранее категорически отрицала обвинения в проведении гибридных атак в странах Евросоюза, отмечает Reuters.

Группа, заявившая о своей причастности к пятничному поджогу, опубликовала 24 марта заявление, в котором говорится, что в её руках оказались "секретные документы", и они будут опубликованы, если LPP не разорвет связи с Elbit Systems и не "осудит варварскую оккупацию Палестины". Крайним сроком для этого названо 20 апреля, следует из сообщения издания Aktuálně.cz.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя ранее неизвестная "Фракция землетрясения". Группировка связывает свои действия с протестом против производства на объекте в Пардубице оружия для Израиля и "геноцидом против Палестины, Ирана и Ливана". За день до поджога она зарегистрировала сайт в интернете, а после инцидента – телеграм-канал. В нем было опубликовано видео, на котором два человека поджигают ангар с мастерскими компании.

Представители LPP Holdings отмечали, что в 2023 году компания хотела участвовать в объявленном израильской компанией Elbit тендере, но в итоге он был отменен.