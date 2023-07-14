По дороге в НАТО. Александра Вагнер – о взглядах украинцев

Саммит НАТО в Вильнюсе и отказ от Плана действий по членству, замена его новой программой сотрудничества, которая после окончания войны обеспечит вступление Украины в Североатлантический союз, – повод вспомнить о том, какой путь прошла Украина с 2002 года, когда на политическом уровне впервые было принято решение об интеграции в североатлантические структуры. Тогда был подписан Индивидуальный план партнерства с НАТО, этот статус давал Украине возможность претендовать на вступление в альянс в качестве постоянного члена, но предполагал поэтапную интеграцию.

Проблемой для начатого политическим классом более 20 лет назад процесса не единожды становилось украинское общество. В 2008 году, когда на саммите НАТО в Бухаресте рассматривался вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству взамен прежнего, именно отсутствие всенародной поддержки оказалось одним из главных препятствий для вступления Украины. Тогда 63,9 процента граждан страны, согласно соцопросам, выступли против членства страны в Североатлантическом союзе. Эта цифра вдвое больше той, которую в социологической службе киевского Центра Разумкова фиксировали в 2002-м, когда впервые было объявлено о начале процесса сближения Украины с НАТО. Тогда, спустя всего десять лет после распада СССР, общество поделилось надвое: не хватало информации о том, что же собой представляют как крупнейший военно-политический, так и экономический союзы Европы и трансатлантического пространства. Стало ясно: процесс трансформации украинского общества впереди, ведь важные политические решения должны приниматься при том условии, что граждане хорошо осведомлены о происходящем.

Старое препятствие для полноценного членства Украины в Североатлантическом союзе преодолено

Для истории интеграции европейских стран в НАТО мнение общества было всегда крайне важным. Бухарестский саммит в отношении Украины не стал примером "искусства говорить "нет", говоря "да", как его любят иногда характеризовать, но результатом выводов, сделанных в прошлом. Достаточно вспомнить массовые протесты испанцев в 1980-х против членства их страны в НАТО. Правда, обстоятельства были несколько иными: левые взгляды превалировали в испанском обществе из-за многолетнего правления Франсиско Франко. Былые украинские общественные предпочтения против членства страны в Североатлантическом союзе были связаны примерно с теми же установками, но имевшими свои корни в советском наследии. В Испании из-за протестов в 1986 году решили провести референдум, на котором большинство граждан страны, 57 процентов, высказалось за членство Испании в НАТО. Украинские политики тоже раньше говорили о том, что членство страны в НАТО решит всенародный референдум.

Наследие Советского Союза повлияло и на то, почему до начала первой волны российской агрессии против Украины в 2014 году многие граждане страны высказывались против вступления в НАТО. В обществе тогда (впрочем, как и в соседней Беларуси) главенствовала идея о нейтральном статусе государства. Но действия России превратили эти романтические чаяния в прах – оказалось, что нейтралитет не охраняет от войны, агрессии соседа и оккупации территорий вопреки международно признанным границам. Украинцы сегодня говорят: если бы их стране удалось получить членство в НАТО, например, в 1999 году, как это удалось Чехии, или в 2004-м, как это удалось странам Балтии, то никакой войны Россия устроить бы не смогла. Так же сегодня размышляют об этом многие белорусы, слушая заявления своего авторитарного лидера, приветствующего российские войска на чужой территории, милитаризацию государства и размещение российского атомного оружия.

Мысли о нейтральном статусе в прошлом столь очаровали украинцев, что с 2008 года, с того самого Бухарестского саммита НАТО, количество противников вступления Украины в союз достигало 60 процентов, а в некоторые годы было даже выше этой границы. Так продолжалось не один год, а шесть – с 2008-го по 2014-й. Хотя и до этого, начиная с 2005 года, больше половины украинцев были против вступления.

И вот препятствие для полноценного членства Украины в Североатлантическом союзе преодолено – рекордное количество граждан страны, 89 процентов (данные Киевского международного института социологии этого года), поддерживает присоединение Украины к НАТО. Авторы исследования пишут: общество наконец-то консолидировано. Однако возникло новое препятствие для полноценного членства – ожидание окончания развязанной Россией войны. Если вспомнить историю, то именно из-за боевых действий Североатлантический союз покинула Греция. Интервенция турецкой армии на Кипре привела к временному приостановлению членства Греции в НАТО, продлившемуся с 1974 по 1980 год. Затем Афины вернулись. Так что и это препятствие рано или поздно Украине удастся преодолеть.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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