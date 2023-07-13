Цена единства. Владимир Абаринов – о последнем рубеже

Наверное, сегодня Владимир Путин с удивлением перечитал бы своё первое интервью иностранному журналисту в качестве главы государства. В марте 2000 года исполняющий обязанности сказал: "Россия – это часть европейской культуры, и я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага". Путин даже не исключил присоединения России к НАТО. Впрочем, сегодня он может сказать: я протягивал НАТО руку дружбы, но её грубо оттолкнули. Если даже он сам в это верит, то нападение на Украину обнулило подобную риторику.



Только что закончившийся саммит НАТО в Вильнюсе назвал Россию главной угрозой альянсу. И это теперь уже не просто слова, а конкретный план обороны от возможной агрессии. Подлинным героем саммита стал президент Украины. По дороге в Вильнюс Владимир Зеленский предпринял резкий демарш, назвав позицию НАТО относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе беспрецедентной и абсурдной. По прибытии в литовскую столицу Зеленский вышел на площадь. Прежде на площадях европейских городов в ключевые моменты истории выступали президенты США. Теперь это сделал президент Украины, и сделал так, что его хочется назвать лидером свободного мира.



Прошлой зимой под впечатлением от мощного отпора, с которым столкнулась российская агрессия, родился мем: теперь не Украина должна присоединяться к НАТО, а НАТО к Украине. И вот теперь именно Зеленский дает гарантию безопасности своим соседям по Европе: "Украина защитит и свою, и вашу свободу! И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву!.. Никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей страны! Литва всегда будет только вашей! Никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделов Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии… Никаких оккупаций в Европе больше не будет!"

Ценой единства НАТО стал отказ Украине во вступлении в организацию

Он имеет право так говорить. Сегодня Европа действительно верит: Украина стала последним рубежом, на котором зло и агрессия, исходившие из России на протяжении столетий, будут остановлены. Тем не менее Украина в Вильнюсе не получила приглашения присоединиться к альянсу. По подсчётам Киева, из 31 страны, входящих в НАТО, украинскую заявку поддерживают 20. Главным тормозом на пути Украины к полноправному членству стали США и Германия. Джо Байден предельно ясно сформулировал позицию Вашингтона: немыслимо принимать Украину в НАТО "посередине войны", ибо в этом случае члены альянсы обязаны будут защищать "каждый дюйм территории НАТО". По его словам, Путин "уверен, что может развалить НАТО". Поэтому сейчас критически важно сохранить единство альянса. Ценой этого единства и стал отказ Украине.



В заключительном коммюнике саммита сказано, что Украина будет вступать в Североатлантический альянс по упрощенной процедуре, поскольку эта страна уже в значительной мере "операционно совместима" и "политически интегрирована" с НАТО, но произойдет это тогда, когда "союзники договорятся, а условия будут выполнены". В документе этого нет, но участники саммита говорят, что главное условие – прекращение войны. Участников НАТО понять можно: приём Украины в альянс сделает их легитимной целью путинской агрессии. Но как раз те страны, которые могут стать этой целью, меньше всего этого боятся. Они уже отбоялись. Кроме того, в формуле "когда кончится война" таится подвох. Что считать концом войны: прекращение огня, перемирие, мирный договор? Россия первым и главным условием мира наверняка поставит неприсоединение Украины к НАТО.



Это отлично понимает Зеленский. В своем телеграм-канале по пути в Вильнюс он написал: "Значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО на переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор". Выбраться из этой логической ловушки НАТО не сумела.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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