По неофициальным данным, 33 моряка "Новочеркасска" пропали без вести

Телеграм-канал "Астра" со ссылкой на собственные источники сообщает, что как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии в аннексированном Крыму.

По информации издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Помимо пропавших без вести, 19 моряков получили ранения. Официального подтверждения этим данным нет.

О том, что в момент удара на корабле "Новочеркасск" находились моряки, ранее также сообщало издание "Агентство" . Успел ли кто-то из офицеров и матросов покинуть "Новочеркасск" до того момента, как сдетонировали боеприпасы, неизвестно. Штатная численность экипажа корабля составляет 98 человек

Минобороны России не комментировало вопрос о жертвах среди моряков, несмотря на опубликованные кадры с мощным взрывом. О силе взрыва, уничтожившего корабль, позволяют судить крупные фрагменты металлической обшивки "Новочеркасска", которые разлетелись на большое расстояние. Их показали в новостном сюжете телеканала "Вести Крым".

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту.

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии в аннексированном Крыму произошло несколько мощных взрывов. Украинские бомбардировщики нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который был пришвартован у причала.

На опубликованных днём фотографиях, сделанных в порту Феодосии, видно, что от "Новочеркасска" практически ничего не осталось. Такие серьёзные повреждения могли быть вызваны тем, что на корабле сдетонировал груз взрывчатых веществ.

По основной версии, при ударе были использованы ракеты Storm Shadow/SCALP EG.

В Минобороны России заявили, что "Новочеркасск" "получил повреждения в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины".

24 марта 2022 года этот корабль уже попадал под удар в другом порту — в оккупированном Бердянске. Власти Крыма тогда сообщали о похоронах трёх матросов из экипажа "Новочеркасска".

Феодосия — город на юго-востоке аннексированного Россией Крымского полуострова. В её порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота.