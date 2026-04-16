По одну сторону? Объединятся ли Ливан и Израиль против "Хезболлы"

В Вашингтоне 14 апреля в здании Государственного департамента США прошла первая за несколько десятилетий встреча дипломатов из Израиля и Ливана. Стороны договорились начать двусторонние прямые контакты в соответствии с согласованными ими временем и местом. В ночь на 16 апреля президент США неожиданно написал в соцсетях, что в четверг состоятся первые за 34 года переговоры Израиля и Ливана на уровне лидеров двух стран. Деталей Трамп не привел, а во второй половине дня 16 апреля объявил о достижении соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном начиная с полуночи по московскому времени. Трамп также сообщил, что пригласит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белый дом для полноценных переговоров.

Израильская армия проводит на юге Ливана военную операцию против проиранской шиитской группировки "Хезболла", поддержавшей Иран после начала военной операции США и Израиля "Эпическая ярость" и регулярно обстреливающей северные районы Израиля, несмотря на призывы ливанского правительства этого не делать. Одновременно Ливан заявляет о нарушении Израилем его суверенитета, а также указывает на то, что при израильских ударах гибнут мирные жители, более миллиона ливанцев стали беженцами.

На включении Ливана в американо-иранское соглашение о временном прекращении огня, вступившее в силу в прошлый вторник, настаивали Иран, а также ряд других государств, в том числе Великобритания и Франция. С осуждением израильских ударов по Ливану выступила Испания, отозвавшая своего посла, Италия приостановила соглашение об оборонном сотрудничестве с Израилем. Иран заявляет, что свертывание операции израильской армии против "Хезболлы" на юге Ливана должно стать частью любого долгосрочного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Удары Израиля по Ливану, как отмечает Reuters, осложняют ход переговоров, которые при посредничестве Пакистана пытаются вести Вашингтон и Тегеран. В день объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном 8 апреля Израиль нанес самый массированный за время нынешней войны удар по ливанской территории. Согласно заявлению израильского командования, за 10 минут были поражены 100 целей, имеющих отношение к "Хезболле". Министерство здравоохранения Ливана заявило в тот же день о почти двухстах погибших, большинство из которых были мирными жителями. Всего, по данным ведомства, за время войны погибли более двух тысяч ливанцев. Израиль в боях с "Хезболлой" и при обстрелах северных районов потерял за последние шесть недель 13 военнослужащих и двоих мирных жителей.

США призвали Израиль проявлять больше сдержанности, однако высокопоставленные представители американской администрации продолжали настаивать, что Ливан не был частью соглашения о двухнедельном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном. 9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать подготовку переговоров с Ливаном.

Перед встречей в Вашингтоне госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры Ливана и Израиля "исторической возможностью", но подчеркнул, что проблемы в отношениях двух стран, имеющие глубокие корни, не могут быть решены быстро:

"Я знаю, что многие задают вопросы о прекращении огня. Но речь идет не об этом. Речь идёт о том, чтобы полностью положить конец десятилетиям влияния "Хезболлы" в этом регионе. Это касается не только ущерба, нанесённого Израилю, но и вреда, который был причинён народу Ливана. Важно помнить, что ливанцы тоже являются жертвами "Хезболлы" и иранской агрессии. Это должно прекратиться. Мы понимаем, что это будет процесс, со всеми его сложностями, которые невозможно разрешить за ближайшие 6 часов. Однако мы можем начать двигаться вперёд и заложить основу для позитивных и устойчивых изменений. Наша цель — будущее, в котором народ Ливана сможет жить так, как он заслуживает, а народ Израиля не будет опасаться ракетных обстрелов со стороны поддерживаемых Ираном террористических групп", – заявил Рубио.

Ливанские официальные лица заявляли в преддверии встречи в Вашингтоне, что посол Ливана в США Нада Хамаде-Муаввад имеет право обсуждать только прекращение огня. При этом в пресс-служба израильского правительства подчеркивала, что Израиль этот вопрос поднимать не намерен. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заметил в беседе с журналистами в Иерусалиме, что переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы", что, по его словам, должно произойти до того, как Израиль и Ливан смогут подписать какое-либо мирное соглашение и нормализовать отношения, разорванные в начале 1984 года.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уже после переговоров в Вашингтоне сказал, что состоялся "прекрасный обмен мнениями". По его словам, оба государства "на одной стороне" в противостоянии с поддерживаемой Ираном "Хезболлой":

"Мы очень четко дали понять, что безопасность наших мирных граждан обсуждению не подлежит. Правительство (президента Ливана) Жозефа Ауна это понимает. И я должен сказать, это была победа здравомыслия, ответственности и мира. Потому что глава "Хезболлы" вчера потребовал от правительства Ливана, чтобы оно отказалось от участия в этих переговорах. Но правительство Жозефа Ауна смело сказало "нет" "Хезболле". Это начало очень мощной, хорошо вооруженной и последовательной борьбы против "Хезболлы". Она ослаблена как никогда, и мы вместе будем устранять угрозу со стороны этих иранских прокси, пагубных и опасных для всего региона".

Лейтер также назвал непродуктивным возможное участие Франции в переговорах по выработке соглашения между Израилем и Ливаном.

В ходе брифинга послу Израиля был задан вопрос, который был сформулирован так: "Когда Израиль прекратит удары по гражданской инфраструктуре Ливана?" Йехиэль Лейтер ответил: "Израильтяне не просыпаются с мыслью о том, что им надо запустить ракеты через границу. Ракеты выпускаются по нашим мирным жителям. Этому будет положен конец. Мы не позволим террористической организации постоянно обстреливать ракетами наши населенные пункты. Это должен понимать любой, кто задает такой вопрос. Ливанская сторона это понимает, я надеюсь, что пресса поймет тоже". После этих слов посол Лейтер закончил свой брифинг и удалился.

"Я подчеркнула необходимость сохранения целостности нашей территории и полного суверенитета государства над всеми землями Ливана. Я призвала к прекращению огня и возвращению перемещённых лиц в свои дома, а также настоятельно призвала принять практические меры по смягчению острого гуманитарного кризиса, от которого страдает Ливан в результате продолжающегося конфликта", – заявила после встречи посол Ливана в США Нада Хамаде-Муаввад.

Как рассказал Радио Свобода востоковед Руслан Сулейманов, Иран создавал "Хезболлу" в начале 1980-х годов, когда в Ливане шла гражданская война "всех против всех".

"В стране очень сложный конфессиональный состав: мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, христиане-марониты. Кроме того, в 1979 году в Иране к власти пришли клерикалы, которые взяли на вооружение концепцию экспорта исламской революции и в Ливане сделали ставку на мусульман-шиитов. В рамках этой концепции Иран поддерживал в том или ином виде любые лояльные ему движения и продолжает это делать до сих пор. "Хезболла" – это ключевая для Ирана группировка. Любой успех "Хезболлы" Иран воспринимал и воспринимает как свой собственный.

В восьмидесятые годы "Хезболла" заявляла о необходимости изгнания с территории Ливана "всех иноземцев". Когда в 2000 году Израиль вывел свои войска с юга Ливана, где держать их было очень обременительно, "Хезболла" назвала это своей победой. "Хезболла" тогда использовала абсолютно любые, в том числе террористические методы, и не только против Израиля, но и против европейцев и американцев, которые находились в Ливане. Именно поэтому США и многие европейские страны признали ее террористической организацией, в некоторых случаях – только ее военизированное крыло.

В первые годы своего существования "Хезболла" декларировала своей целью создание исламского государства внутри Ливана, затем отошла от таких амбициозных планов и стала концентрироваться на борьбе с Израилем. Сегодня "Хезболла" в своей риторике говорит чаще о "проблеме Палестины" и выражает всячески свою солидарность с палестинцами, потому что это тема, которая актуальна и в Ливане, и во всём мусульманском мире. Эту тему можно довольно успешно использовать, и именно поэтому "Хезболла" действительно пользуется до сих пор популярностью не только среди шиитов, говорит Руслан Сулейманов.

Политолог Андрей Остальский, в свою очередь, отмечает, что "Хезболла" представляет собой комбинацию части ливанского общества и, одновременно, инородной для Ливана военизированной группировки:

– "Хезболла" выросла из шиитского движения внутри Ливана – там было шиитское военизированное движение "Амаль" и другие организации. Ливанские шииты долго считали себя дискриминируемым меньшинством, а затем и большинством: их численность росла быстрее, чем у других религиозных общин, и постепенно они стали очень значительной частью общества, возможно, самой большой. Этот накопившийся ресентимент был "Хезболлой" очень точно использован.

Теперь о внешнем влиянии. Конечно, Иран. Когда создавались боевые отряды "Хезболлы" – а помимо них есть благотворительность, школы, помощь бедным, как это делает ХАМАС в Газе, – они формировалась при прямом участии Корпуса стражей исламской революции. До полутора тысяч иранских инструкторов работали над созданием этих вооружённых формирований. Именно поэтому "Хезболла" стала настолько сильной. Иранцы остаются там и сегодня, занимая ключевые позиции и фактически руководя боевыми действиями против Израиля.

– Насколько активно "Хезболла" участвовала в региональных конфликтах и насколько она сейчас ослаблена?

– Во время гражданской войны в Сирия "Хезболла" играла огромную роль: по некоторым данным, до 10 тысяч подготовленных иранцами бойцов были переброшены туда и помогали сохранить режим Башара Асада и подавлять оппозицию.

Но сейчас "Хезболла" серьёзно ослаблена. Сначала была израильская операция с пейджерами, разосланными разведкой активистам "Хезболлы" и взрывавшимися в их руках, убивая или нанося увечья. Нынешняя военная кампания Израиля тоже оказалась достаточно эффективной. Раньше руководство "Хезболлы" говорило о 100 тысячах своих бойцов — никто в это не верил, считали максимум 50–60 тысяч. Сейчас наверняка значительно меньше. Но всё равно речь идёт о десятках тысяч хорошо подготовленных и крайне враждебных Израилю бойцов. Именно поэтому Израиль продолжает воевать на территории Ливана.

– Какова позиция самого Ливана и ливанского общества в отношении "Хезболлы"?

– Ливан – многоконфессиональное государство с формулой сосуществования: христиане, сунниты и шииты. Президент по конституции – христианин, премьер-министр – суннит, глава парламента – шиит. Но необязательно ставленник "Хезболлы".

Проблема в том, что вооружённые силы Ливана недостаточно сильны, чтобы противостоять шиитской "Хезболле". Центральные власти хотели бы избавиться от "проклятия "Хезболлы", из-за которого страна страдает, не может залечить раны и фактически остаётся в состоянии войны с Израилем. Многие христиане и сунниты втайне мечтают, чтобы "Хезболла" исчезла, надеются, что Израиль доведёт дело до конца – но вслух об этом говорить нельзя из-за мусульманской и арабской солидарности и вопроса суверенитета Ливана, который, безусловно, нарушается.

– Получается, Ливан оказался между двух огней?

– Именно так. Израиль наносит удары, не считаясь с центральным правительством, и оно оказывается между Израилем и "Хезболлой". Фактически интересы ливанских властей и Израиля во многом совпадают – "Хезболла" угрожает и тем и другим. Но ливанцы не могут сказать об этом открыто.

Попытки изменить ситуацию будут продолжаться, и тайные надежды многих в Ливане, возможно, когда-нибудь сбудутся. Но пока совершенно не ясно, насколько реалистичен сценарий, при котором "Хезболла" перестанет быть угрозой и Израилю, и самому Ливану, считает востоковед Андрей Остальский.

Согласно официальной позиции ливанских властей, монополией на обладание оружием в стране должна обладать только ливанская армия. Одновременно они требуют от Израиля вывести войска, а от Ирана – прекратить вмешательство во внутренние дела Ливана.