Экс-президент Дмитрий Медведев продолжает выступать в Телеграме в полюбившемся всем амплуа агрессивного демагога. На этот раз (как считают некоторые, откликаясь на свежее интервью актёра Артура Смольянинова, но это не точно) он написал следующее:

Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие.

Сергей Мардан:

Не очень понятно, к какому ведомству обращается Дмитрий Анатольевич.

ФСБ? ГРУ? К какому опыту предлагает обратиться? Иностранного отдела ОГПУ, который устранил Коновальца или 1-го управления НКГБ, казнившего Троцкого?

Если Медведев имеет в виду опыт именно Великой Отечественной, то, вероятно, имеется в виду Особая группа при НКВД, которая осуществляла "разведку, диверсии и террор в тылу противника".

Или все сразу? Так мы ж только — за. И за Иностранный отдел, и за Особую группу. И за СМЕРШ заодно.

Борис Рожин:

В годы Великой Отечественной Войны, "тихие группы безукоризненно незаметных людей" это НКВД и СМЕРШ.

Тогда отработали результативно. Интересно, как будет сейчас. Вопрос то борьбы с пятой колонной и врагами народа (которые внезапно оказались не выдумкой "кровавого Сталина") неожиданно для многих вновь оказался на повестке дня. А ведь столько было снято помойных фильмов про этих незаметных людей.

Мария Баронова:

Ничо не хочу сказать, но тут замглавы Совбеза России и глава Правящей Партии (тм) обещает эскадроны смерти всем Врагам Отечества среди «интеллектуальной элиты» делая при этом в своем заявлении круг ограниченных людей максимально широким. Так что если вы умеете читать, и особенно если у вас есть очки, то вы, возможно, тоже в этом списке.

Аббас Галлямов:

Как же так? Войны нет, а военное время есть? А Медведев точно юрист?

Геннадий Гудков:

Медведев призвал к внесудебным расправам над уехавшими из Мордора россиянами. Бывший президент(!) РФ окончательно превратился в пьющего гопника, призывающего к убийствам от имени криминального режима. Это все, что нужно понимать о метаморфозе власти в России.

Ульяна Яппарова:

Медведев в пьяном праздничном угаре подтвердил тот факт, что есть за границей тихие группы, убийцы, одним словом. Которые по приказу Кремля готовы ликвидировать «предателей». Почему РФ до сих пор не объявлена страной-террористом во всём цивилизованном мире? Дима просит.

Сталина Гуревич:

Что-то я начинаю беспокоиться за нашего неистового Дмитрия Анатольевича. С такими заявлениями и до административки недолго.

Кирилл Гончаров:

Меня нисколько не тревожит публичная активность Дмитрия Медведева, по одной простой причине.

Как только умер Жириновский, встал вопрос, через кого зондировать инициативы? Первые месяцы пробывали через Сергея Миронова, но очень уж маленькая аудитория, да и сам по себе он скучный и бессмысленный. Нужен был кто-то, на кого точно обратят внимание, и под руку попался бывший президент, давно искавшийся себе применение в публичной политике.

Поэтому повышенный градус его риторики - надо воспринимать как опрос.

Ещё один близкий по духу текст выдал депутат Госдумы Олег Морозов. Он отреагировал на вот этот твит Артемия Троицкого.

Олег Морозов:

Это говорит гражданин России. Да, живущий сегодня вне страны. Но с российским паспортом.

И после этого мне будут правдолюбивые юристы объяснять, что гражданства лишать нельзя, так как это противоречит Конституции.

А временно, лет на 20 запретить въезд в Россию можно? А поразить в правах на этот же срок? Да, по решению суда! Но пусть такое право у нашего государства будет. Ибо это - мразь, которой точно не место в России и в её правовом поле!

P.S. Это как раз к предыдущему посту! По правилам будем играть? Тогда может быть еще на наши экраны эту мерзость выпустим для подтверждения приверженности демократическим ценностям?

В свою очередь, и Морозову, и Медведеву ответил один из соавторов новейшей редакции Конституции Михаил Клишас:

Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти Страны

Марина Ахмедова:

Спор государственных мужей продолжается. Сенатор Клишас напоминает зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, что законы военного времени пока в нашей стране не приняты, а потому нельзя решать проблему переметнувшихся к предателю россиян теми способами, какими предлагает Медведев. При помощи «безукоризненно незаметных людей». Вот тут наглядно проявляется отличие политика от блогера, каковым окончательно становится Медведев. Он, юрист по образованию, пишет свои посты, зная, что его предложения несбыточны, но хорошенько баламутят россиян. Так же с 14-го года вели себя украинские политики, осознавшие себя блогерами, и мы видим во что, в конце концов, Украина превратилась. Кто эти «безукоризненно незаметные люди»? Убийцы что ли, как с сайта «Миротворец»? Надо остановиться с хайпом, хоть и всем хочется много подписчиков в телеграм-канале. Надо уже вспомнить, что мы - правовое государство, и для того, чтобы разобраться с предателями, надо либо законы соответствующие вводить, либо заводить уголовные дела по факту имеющихся обстоятельств. И начать привыкать к мысли: быть политиком круче, чем блогером

Анатолий Несмиян:

По всей видимости, начался увлекательный юридический спор между видными юристами: Клишасом, Медведевым (кстати, днем еще один профильный специалист отметился - депутат Олег Морозов из числа доверенных и приближенных к Володину). Смысл спора - расстреливать холопов по конституции или нет. Клишас - за конституцию, остальные участники спора - за применение принципа справедливости.

Народ, который выдающиеся юристы и предлагают расстреливать, в споре не участвует. Его, как обычно, никто спрашивать не собирается.

Кстати, хотелось бы заметить, что законы военного времени действуют, когда военное время объявлено. А у нас даже слово война - подсудное. За него дают неслабые сроки. Так что мы зверски миролюбивая страна.

Как расстреливать по законам военного времени в стране, где война запрещена, мне лично неясно. Но если «по справедливости», как предлагает Медведев, то тут можно разойтись со всей дури. Справедливость - она у каждого своя. 140 миллионов разных справедливостей, и по каждой из них предлагается разрешить высшую меру.

Верной дорогой, как говорится.

Медведеву, конечно, надо бы таблетку шипучую типа Алказельцер принять, чтобы снять синдромы и симптомы, но Остапа уже понесло…

Владислав Иноземцев:

Вот кто-то мне упорно не верил, что закончится все конфискацией имущества сбежавших противников режима. Дискуссия-то обостряется. И главное - ее ведут известные российские правоведы. Стоит переиначить известное выражение и сказать: «Юрист в России - больше, чем юрист!»

Марат Баширов:

Главный юрист страны сенатор Клишас так долго молчал, что зам СБ РФ Медведев и депутат ГД Морозов начали задавать публично неудобные вопросы в трендах народных настроений. Первый относительно восстановления СМЕРШа, второй относительно аннулирования паспортов бежавших от мобилизации.



Клишас бросился защищать то, что уже не требуется в защите - юридическую логику российского законодательства. Просто потому, что она утеряна за месяцы после 24 февраля.

…

Целесообразность ныне выше всего и правил давно уже нет в международном законодательстве. Пришёл черёд естественного стирания и внутренних норм и правил.

Лиза Лазерсон:

Пока россияне на праздниках как могли спасали свой разум попытками отвлечься от хтони, хтонь всячески старалась погромче заявить о себе. Чиновники, которые призывали не тратиться на украшения городов ради нужд армии и твердили про новый год в семье и спокойствии, устроили настоящий треш-парад.

Едросс Олег Морозов призвал задуматься над возможностью лишать россиян гражданства за критику военных действий. Мол, не время «играть по правилам». Депутат и пропагандист Евгений Попов мягко попенял: ну зачем же Конституцию нарушать, можно паспорта аннулировать, тем более в Америке так делают (никто настолько часто не кивает на Штаты, как наши депутаты и президент).

«Кувалда Пригожина» окончательно перестала смущать уже кого бы то ни было, секретарь генсовета ЕдРа Турчак уже грозит ей региональным депутатам, за то, что те посмели в Мексике отдыхать. Впрочем, Турчаку такие методы вполне родные, как мы знаем, у него любовь к арматурам.

На этом фоне Медведеву было, конечно, тяжело: его ястребинному телеграму требовалось переплюнуть коллег. Ну он взял да и предложил убивать уехавших критиков режима. Во «времена войн» всегда были такие специальные правила и «тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие». Вслед за Путиным сказал про какие-то войны и ничего, а у нас ведь спецоперация!

Вся эта прекрасная истерия протекала под сводки с фронта. В новогоднюю ночь был серьезный удар по Макеевке, а в аккурат после этого через Патриарха запросили перемирия на Рождество. Кажется, мракобесы всерьез думают, что смогут залатать дыры своими громкими воплями.