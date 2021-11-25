По предварительным данным, в шахте в Кузбассе выживших уже нет

Жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стали, по предварительным данным, 52 человека, в том числе 6 спасателей. Об этом поздно вечером в четверг сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", - сказал собеседник ТАСС.

Агентству "Интерфакс" о более чем 50 погибших в результате ЧП на "Листвяжной" сообщили в администрации Беловского городского округа. Представитель администрации отметил, что люди задохнулись угарным газом.

Ранее сообщалось, что среди горняков жертвами аварии стали 11 человек, еще 35 числились пропавшими без вести. Также поступила информация о трёх погибших спасателях из числа участников поисковой операции.

На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли в вентиляционной штольне, после чего дым распространился по всей шахте.

Вечером 25 ноября замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил журналистам, что причиной ЧП на шахте в Кузбассе, предположительно, стал взрыв метана.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, говорится на сайте СК.