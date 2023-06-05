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По радио в ряде областей передали "обращение Путина" о мобилизации

В Ростовской, Воронежской и Белгородской областях в эфире нескольких радиостанций утром 5 июня транслировали текст о якобы введённом в России военном положении и всеобщей мобилизации, стилизованный под обращение президента Владимира Путина.

Ролики с "обращением" появились в соцсетях.

"Россияне, братья и сёстры" - говорит диктор, голос и интонация которого похожи на голос Путина. "Сегодня в 4 утра украинские войска вооружённые до зубов блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей". Далее в обращении говорится, что на территории этих областей введено военное положение, а жителей призывают эвакуироваться. Также "Путин" говорит, что подпишет указ о всеобщей мобилизации.

Местные власти назвали обращение фейком и заявили, что ситуация находится под контролем. Как оно попало в радиоэфир - неясно. О том, что Путин не выступал с обращением, заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответственность за запись ролика и выход его в эфир пока никто на себя не взял.

  • В последние дни усилились обстрелы граничащих с Украиной российских областей, в первую очередь Белгородской. Военное положение там, однако, не введено, и обязательная эвакуация населения не объявлена. Украина отрицает участие своих военнослужащих в рейдах на российскую территорию, которые совершают добровольческие формирования из российских граждан, воюющие на стороне Киева.
  • Объявляя о начале так называемой спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года, Путин говорил, что в ней будут участвовать только профессиональные военные. Однако в сентябре после ряда неудач на фронте он объявил так называемую частичную мобилизацию, в ходе которой по официальным данным в армию были призваны около 300 тысяч гражданских лиц.

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