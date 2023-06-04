В Крыму по телевидению показали ролик о контрнаступлении Украины

В эфире нескольких кабельных телеканалов в аннесированном Россией Крыму показали ролик Минобороны Украины о том, что Украина начнёт контрнаступление без уведомления об этом.

Как сообщил советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков, "взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, идёт отключение сигнала". Информацию подтвердила Госпогранслужба Украины.

Предположительно, трансляцию взломали хакеры. Среди каналов, на которых появился украинский ролик - "Пятница" и "Россия".

Ролик опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях в воскресенье Минобороны Украины. В нём от лица украинских военных содержится просьба соблюдать информационную тишину и говорится, что наступление начнётся без предварительного уведомления.