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Время Свободы

Замести следы убийства. Матери Навального не отдают тело сына

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 февраля

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Время Свободы - Темы дня 19.02.2024
by Радио Свобода

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Украинские войска после 5 месяцев боев оставили город Авдеевка в Донбассе;

Юлия Навальная обещает продолжить дело мужа и назвать конкретную причину его убийства;

Где находится тело Навального и когда его выдадут родным, остается неизвестным;

Главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов о гибели Навального и сигнале Кремля;

На акциях памяти Навального в России, по предварительным данным ОВД-Инфо, задержаны около 400 человек. Цифра будет расти;

В Башкортостане продолжаются преследования участников январских митингов в Баймаке;

Россияне о том, виноват ли Путин в смерти Навального;

Митинги и концерты в память о Навальном прошли во многих странах мира.

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