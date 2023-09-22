По штабу Черноморского флота в Севастополе ударили ракетой

По штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе нанесли ракетный удар. Информация о пострадавших уточняется, сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, удар нанесли "враги". Возле театра имени Луначарского упал осколок.
При обнаружении подобных элементов Развожаев попросил звонить в экстренные службы и не выкладывать фото и видео.
Ранее местные жители уже опубликовали несколько фото и видео, на которых виден столб дыма "в центре города".
Обломки в результате удара разбросаны на сотни метров, на место едет большое количество скорых. Полицейские просят покинуть центральные улицы Севастополя, сообщает ТАСС.
В социальных сетях появились фотографии, как утверждается, повреждённого штаба.
Позже Развожаев предупредил о возможности ещё одной атаки. В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину аннексированный в 2014 году Крым неоднократно подвергался атакам. Удары не раз приходились по командным пунктам Черноморского флота. Предыдущая атака – по всей видимости, на запасной пункт командования – была совершена позавчера, 20 сентября. Украинская сторона назвала её успешной.
- Основной штаб, пострадавший сегодня, подвергался атакам беспилотников 31 июля и 20 августа прошлого года.
- Украинские власти неоднократно заявляли, что имеют полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму.
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