По штабу Черноморского флота в Севастополе ударили ракетой

По штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе нанесли ракетный удар. Информация о пострадавших уточняется, сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, удар нанесли "враги". Возле театра имени Луначарского упал осколок.

При обнаружении подобных элементов Развожаев попросил звонить в экстренные службы и не выкладывать фото и видео.

Ранее местные жители уже опубликовали несколько фото и видео, на которых виден столб дыма "в центре города".

Обломки в результате удара разбросаны на сотни метров, на место едет большое количество скорых. Полицейские просят покинуть центральные улицы Севастополя, сообщает ТАСС.

В социальных сетях появились фотографии, как утверждается, повреждённого штаба.

Позже Развожаев предупредил о возможности ещё одной атаки. В городе звучит сигнал воздушной тревоги.