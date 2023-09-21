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Украина

Незащищенный командный пункт. Удар по штабу Черноморского флота

Утром 20 сентября украинская армия сообщила, что нанесла успешный удар по командному пункту Черноморского флота вблизи села Верхнесадовое в окрестностях аннексированного Россией Севастополя. Радио Свобода рассказывает, что известно об этом объекте, разрушения территории которого 21 сентября подтвердили спутниковые снимки.

Хронология событий

Видео и фото дыма, поднимающегося от земли в районе Верхнесадового, были опубликованы в телеграме. Российские власти полуострова поспешили заявить, что речь идет о возгорании травы. При этом незадолго до взрыва очевидцы успели снять летящие на низкой высоте ракеты, которые можно идентифицировать как британские Storm Shadow – такими же в ночь на 13 сентября были серьезно повреждены в доке Севастопольского морского завода большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Дым на месте взрыва (по российской версии – горящей травы) был геолоцирован волонтерами проекта Geoconfirmed. Из комментариев на карте сервиса Wikimapia следовало, что в этом месте действительно находятся несколько военных объектов, в том числе один из узлов связи Черноморского флота. На спутниковых снимках также была видна вертолетная площадка, которую еще в 2011 году один из пользователей пометил как относящуюся к "защищенному командному пункту".

Украинские военные не раскрывают, какими именно ракетами был нанесен удар по военному объекту рядом с Верхнесадовым. Как сообщила со ссылкой на свои источники "Украинская правда", речь идет о совместной операции СБУ, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ.

"Удар был нанесен после того, как СБУ подтвердила, что в воинской части находятся командиры российского флота", – написала в среду "Украинская правда", процитировав слова источника в Службе безопасности Украины: "Русские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не получили по основному месту дислокации. Поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе".

В четверг 21 сентября сервис Planet.com опубликовал свежие спутниковые снимки, которые позволили верифицировать попадание по геолоцированному ранее военному объекту рядом с Верхнесадовым. На фото видно, что в результате удара было полностью разрушено одно из зданий на его территории.

Последствия украинского удара по командному пункту Черноморского флота
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Последствия украинского удара по командному пункту Черноморского флота

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Что находится на попавшей под удар территории?

В советское время к северу от села Верхнесадовое (до депортации крымских татар в 1944 году – село Дуванкой) на плато Кара-Тау находился защищенный (запасной) командный пункт (ЗКП) Черноморского флота и приемный центр связи, относившийся к 529 узлу связи ЧФ СССР (сейчас – 744 центр связи Черноморского флота России).

На то, что ЗКП находился именно здесь, указывает ряд архивных источников. В них в частности утверждается, что командный пункт в районе Верхнесадового должен был, по данным советской разведки, стать одной из первых целей ядерного удара со стороны НАТО в случае начала ядерного конфликта. ЗКП должен был быть поражен 200-килотонным ядерным зарядом, взорванным на высоте 200 метров.

Объект в Верхнесадовом, хотя и размещался в подземных бункерах, но не был достаточно защищен от ядерного удара, поэтому советское командование приняло решение о строительстве нового запасного командного пункта Черноморского флота – примерно в 20-ти километрах к югу. С 1977 по 1992 год в горе Мишень в районе урочища Алсу на глубине 180 метров сооружался подземный объект, площадью почти 20 тысяч квадратных метров и величиной с четырехэтажный . Это сооружение, известное как "Объект-221", так и не было достроено, и в 1992 году его полностью забросили.

Бомбоубежище "Объект 211", "Алсу-2", Севастополь
Бомбоубежище "Объект 211", "Алсу-2", Севастополь

О том, что переезд из Верхнесадового на "Объект-221", он же ЗКП "Алсу", планировался, но не состоялся, вспоминала на одном из севастопольских форумов бывшая советская военнослужащая.

"ЗКП "Алсу" строился тогда, когда я работала на ЗКП в Верхнесадовой. Мы туда должны были вот-вот переехать, но грянул путч. И потом раздел Союза. Ничего там такого не было, я там была несколько раз, когда связь устанавливали. Но, конечно, масштабы впечатляют. Это вам не "Лафет", – отметила автор сообщения. "Лафет" – народное название ЗКП в Верхнесадовом, точнее, находившегося при нем приемного центра связи Черноморского флота, имевшего позывной "Лафет". Хорошо заметные на спутниковых снимках и на карте проекта "Викимапия" антенные поля на склонах Кара-Тау относятся именно к "Лафету".

Достоверно неизвестно, кто управлял ЗКП в Верхнесадовом после распада СССР – украинские военные или российский Черноморский флот. Согласно цитируемому многими изданиями списку неизвестного происхождения, здесь располагался ЗКЦ ОК ВМС ВСУ, то есть запасной командный центр военно-морского командования ВСУ. С другой стороны, украинский военно-морской офицер и бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук рассказывал изданию Крым.Реалии, что одним из первых предвестников грядущей аннексии полуострова стало усиление охраны объектов ЧФ России, среди которых он назвал и запасной командный пункт Черноморского флота в Верхнесадовом.

По открытым источникам можно судить о том, что после аннексии Крыма объект рядом с селом Верхнесадовое активно использовался российскими военными. Радио Свобода обнаружило в социальной сети "ВКонтакте" несколько фотографий (1, 2) , сделанных там в 2021 году и в июне 2023. На всех снимках – военнослужащие Черноморского флота РФ.

В 2021 году поисковый проект "Лиза Алерт" выложил на своем сайте топографическую карту окрестностей села, на которой этот объект подписан как "Защищенный командный пункт КЧФ РФ".

О том, что командный пункт является действующим, говорили и украинские эксперты. "По штабу Черноморского флота прилетало? Прилетало. Прилетит еще. А когда прилетает по штабу Черноморского флота, все они едут в Верхнесадовое, в запасной командный пункт. Он что, сохранит? Возможно, он до поры до времени мог их сохранить, не зря они и поставили и подогнали ЗРК "трехсотки" (системы ПВО С-300, – Прим. РС), ждут. Но Украина получила Storm Shadow, которая не просто пробивает, но еще и может осуществлять поражение углубленных объектов", ‎– говорил военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в комментарии изданию Крым.Реалии в июле 2023 года.

Серия украинских атак на объекты в Крыму

Удар по защищенному командному пункту Черноморского флота рядом с селом Верхнесадовое стал продолжением серии резонансных атак ВСУ на российскую военную инфраструктуру в аннексированном Крыму.

23 августа Главное управление разведки Украины уничтожило ударом украинской ракеты "Нептун" зенитно-ракетный комплекс С-400 вблизи села Оленевка на западе полуострова.

В ночь на 13 сентября в Севастополе двумя прямыми попаданиями двух ракет Storm Shadow были серьезно повреждены российский большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Эксперты сходятся во мнении, что их восстановление экономически нецелесообразно. Военная потеря подлодки стала для России первой со времени окончания Второй мировой войны.

Наконец, спустя сутки, в ночь на 14 сентября, украинским ударом была уничтожена еще одна пусковая установка С-400 – на этот раз под Евпаторией. Украина утверждает, что как и в случае с ударом по командному пункту под Верхнесадовским, речь идет о совместной операции СБУ и Военно-морских сил Украины.

Министерство обороны России ни один из этих ударов не комментировало и во всех случаях заявляло об их предотвращении. Как следует из интерактивной карты российских военных объектов в Крыму, созданной совместно с журналистами расследовательского проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода, всего на аннексированном полуострове сейчас находится более 230 таких объектов – войсковых частей, баз ПВО, военных аэродромов, хранилищ топлива. С момента начала полномасштабной войны России против Украины, подсчитали журналисты, ВСУ нанесли удары уже более чем по 60 из них.

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