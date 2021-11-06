Cхемa убийства Христа. Вячеслав Чернов – о винтиках системы





И это удивительно по сути. Вот сидит передо мной прокурорша, довольно милая на вид, и в каких-то иных обстоятельствах мы, возможно, могли бы беззаботно прогуляться по набережной и поболтать ни о чём, и она бы смеялась моим шуткам, и мы бы ужинали в ресторане, и она бы думала – ну, какой приятный и деликатный мужчина… Но мы сидим друг напротив друга при иных обстоятельствах, потому что перед ней кто-то положил нелепый ворох бумаги, исписанной каким-то сраным ублюдком, и она чётко понимает, что её задача состоит в том, чтобы к этим бумагам добавить ещё кучу столь же нелепых бумаг и передать их судье.



А судья, в свою очередь, с которой при иных обстоятельствах мы могли бы выпивать мартини на пляже, глядя на закат, и неспешно вести беседу, и она бы думала – ну насколько порядочный и искренний человек рядом со мной, просто удивительно! – она примет этот ворох макулатуры и, отчетливо понимая, что от неё требуется как минимум меня оштрафовать, а ещё лучше посадить, начнёт выдумывать лютую ахинею и жонглировать словами, лишь бы заработать те самые баллы, которые упрочат её положение в этой системе.

Какая-то поразительная ненависть к жизни царит на этой территории А спустя еще несколько лет, возможно, в сети появится видео, как меня пытают в какой-то колонии. И никто из этих милых женщин вообще ничего такого не хотел и не был заинтересован и не помышлял, что именно её действия отняли жизнь у этого милого и порядочного человека. Я стараюсь с каждым из этих маленьких винтиков беседовать, потому что понимаю, насколько их сознание деформировано, ведь у них нет никакой возможности для общения с нормальными людьми. Они годам могут не услышать ни единой здравой мысли и суждения, поскольку вся среда их обитания пронизана смесью чудовищных ментальных извращений, которая давным-давно заменила собой закон и понятия о справедливости.



Эта смесь, превратившаяся для людей из их ближайшего окружения в мировоззренческий базис, с одной стороны, и пронизанный лукавством и беспринципностью преступный мир, с которым преимущественно приходится иметь дело, с другой стороны, сформировали их и подмяли под себя. И честных людей в их системе координат не осталось. И ничто не способно убедить их в том, что ты не виноват. Виноват! А не виноват, только если так скажут по телефону. Сверху. Поэтому с милой улыбкой или с равнодушным взглядом они отправят любого хоть в адское пекло и не испытают при этом ни малейшего колебания, потому что так устроена их функция в сложившейся системе. Они всего лишь как почтальон, проставляющий на транзитном грузе свой штемпель.



Это по-своему завораживающее зрелище, и, тесно соприкасаясь с системными винтиками на протяжении последних лет, я не перестаю удивляться, с какой лёгкостью и непосредственностью все эти люди готовы творить вопиющее зло, совершенно его не осознавая и всецело отвергая собственную ответственность за конечный результат. Примерно по такой схеме убивали Христа. Фарисеи, которые его "заказали", заботились о чистоте учения. Иуда, который его предал, был расстроен тем, что учитель повел народ куда-то не туда, солдаты всего лишь качественно арестовывали и охраняли, чиновники пытались угодить общественности, исполнители наказания как можно надёжнее прикрепляли его руки и ноги к кресту – каждый делал какое-то, в своём понимании, добро и эффективно исполнял свою функцию. А все вместе они убивали безгрешного человека.

Смотри также Некому включить свет. Андрей Шарый – о "Свободе" в России И вот эта вот маниакальная тяга к самоуничтожению у нашего народа повергает в шок. А главное, что шокирует, – постоянство и некая неизбежность этого процесса. Какая-то поразительная ненависть к жизни царит на этой территории. И сквозь эту ненависть люди научились улыбаться и испытывать какие-то приятные мгновения и не париться по поводу какой-то там политики и каких-то проблем.



Единственное, что вызывает безоговорочное понимание, – смерть. "Мы так и знали". "Мы же говорили". "Это заранее было понятно". "По-другому и быть не могло", – звучат заупокойные молитвы жрецов смерти со всех сторон. А если человек перед смертью ещё и страдал – это вообще отлично! И совсем уже идеально – это если незаслуженно и ни в чем не виноват. И чем острее понимание невиновности, тем логичнее хлёсткие удары смерти – вот теперь всё как надо, по-нашему. Причем даже те, кого всё это глубоко ужасает, в глубине сознания удовлетворены – это Россия! Здесь это нормально и должно быть только так и не иначе. Аминь.

Вячеслав Чернов – предприниматель, живёт в городе Таштагол. Оригинал этого тексту опубликован на сайте Sibreal.org



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