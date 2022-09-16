По зданию администрации Херсонской области нанесён ракетный удар

Днём 16 сентября по зданию администрации Херсонской области был нанесён, по предварительным данным, ракетный удар. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.

Удар, как утверждается, когда в здании проходило совещание глав оккупационных администраций городских и муниципальных округов. Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в социальных сетях, здание администрации частично разрушено, есть пострадавшие.

По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ранена начальница департамента труда. Также сообщается, что её водитель погиб.

Назначенный Россией министр здравоохранения захваченной области Вадим Ильмиев сообщил, что на место выехали машины скорой помощи, центр города оцеплен.

В ударе представители оккупационных властей обвиняют украинских военных. Украинское командование пока эти утверждения не комментировало.

Ранее российские военные наносили удары по административным зданиям украинских городов - в частности, по администрациям в Харькове и Николаеве.