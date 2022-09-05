В Херсонской области отложат референдум о присоединении к России

Замглавы назначенной Россией так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет "поставлен на паузу". Он объявил отсрочку референдума "соображениями безопасности" и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия. Дата референдума при этом не называлась ни ранее, ни сейчас.

Стремоусов подчеркнул, что отсрочка референдума не связана с недавним заявлением вице-премьера Украины Ирины Верещук. 3 сентября Верещук заявила, что участие украинских граждан в такого рода голосованиях будет считаться актом коллаборационизма с агрессором, и за него может грозить уголовное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее как назначенными Россией властями в подконтрольных им регионах Украины, так и украинскими и российскими СМИ сообщалось о подготовке референдумов о присоединении к России Донецкой, Луганской, Херсонской областей, а также части Запорожской области. В качестве вероятного времени референдумов называлась середина сентября. Пока ни на одной из этих территорий конкретные даты предполагаемых референдумов не объявлены. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.

Несколько дней назад украинские военные начали наступление в Херсонской области. По поступающим сообщениям, им удалось взять под свой контроль несколько населённых пунктов. Большая часть региона сейчас под контролем российских войск.