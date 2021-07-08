"Победа" отказалась от закупки 20 самолётов Boeing 737 MAX

Лоукостер "Победа", входящий в тройку крупнейших российских авиакомпаний по пассажиропотоку, отказался от закупок 20 самолётов нового поколения Boeing 737 MAX, полёты на которых в России поле двух авиакатастроф до сих пор не разрешены. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству "Победы", а также собеседники в крупной российской лизинговой компании и один из заказчиков Boeing 737 MAX.



Отмененные контракты были одним из крупнейших заказов на самолеты Boeing 737 MAX в России. Их заключили в 2018 году.

В марте 2019 года полёты лайнеров модели MAX были приостановлены по всему миру – сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы. Жертвами крушений Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии стали 346 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях произошёл сбой в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолёта в воздухе.

Корпорация позднее внесла изменения в работу этой системы. Летом прошлого года прошли лётные испытания с модернизированным оборудованием. Ряд стран возобновили эксплуатацию модели MAX c конца 2020 года. Однако Росавиация разрешение на их использование не дала до сих пор, объясняя задержку коронавирусными ограничениями.

Кроме "Победы" планы по приобретению самолетов модели MAX были у четырёх российских авиакомпаний. Девять лайнеров рассчитывала получить частная авиакомпания S7. Действующий контракт на 28 лайнеров Boeing 737 MAX есть у Utair, сказал РБК источник. Ещё три лайнера собиралась получить авиакомпания NordStar. Но это соглашение было разорвано.

Вместо Boeing 737 MAX "Победа" получит другие самолёты от компаний группы "Аэрофлот". В прошлом году флот лоукостера увеличился до 44 лайнеров. В 2021–2022 годах ему планируется передать ещё 40 самолётов.