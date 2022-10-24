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"Победа" планирует возобновить полёты в Турцию в конце декабря

Российский лоукостер "Победа" с 23 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы в Анталью в Турции. Эту информацию ТАСС подтвердили в авиакомпании.

О том, что авиакомпания планирует возобновить полеты в Турцию, сообщал накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным газеты, "Победа" ещё на прошлой неделе подала заявку в Росавиацию на возобновление ежедневных регулярных рейсов в Турцию. Помимо Антальи, в компании рассматривают также рейсы в Стамбул.

По мнению экспертов, загрузить самолеты лоукостеру помогут новогодние каникулы и россияне, купившие в Турции недвижимость.

"Победа" оставалась единственным крупным российским перевозчиком, который после введения санкций в феврале не летал за пределы России.

В середине марта полеты в Турцию возобновили Red Wings, в апреле "Азимут" и "Россия". "Аэрофлот" вновь начал регулярно летать в Анталью и Стамбул в мае. В сентябре возобновили полёты в Анталью авиакомпании S7 и "Ямал". Последняя также выполняет рейсы в Стамбул.

"Победа" полностью приостановила полеты за рубеж 8 марта на фоне санкций, введённых в отношении России за войну против Украины.

Страны Запада закрыли небо для российских самолетов, а также запретили продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям . После начала войны в Украине самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных государств. К концу марта более 70 самолётов были арестованы. Российские авиакомпании, включая "Аэрофлот" начали разбирать свои самолеты на запчасти.

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