"Победа" разрешила перевозить дамские сумки любых размеров

Авиакомпания "Победа" разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки и портфели любых размеров, выполнив таким образом предписания Ространснадзора.

"Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4x36x30 см). При этом сохранится другой вариант перевозки, согласно которому на борт можно брать любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи, если они помещаются в калибратор (36x30x27 см). Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании не изменится.

Ранее Верховный суд России признал незаконными габариты ручной клади, установленные "Победой". Согласно определению суда, правила лоукостера "уменьшают установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивают право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы".