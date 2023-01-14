Авиакомпания "Победа" проиграла суд по габаритам ручной клади

Верховный суд России признал незаконными габариты ручной клади, установленные российской авиакомпанией–лоукостером "Победа". Это следует из судебного определения.

Согласно документу, правила лоукостера "уменьшают установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивают право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы".

Сейчас в самолёт "Победы" разрешается брать с собой вещи, габариты которых в сумме не превышают 36х30х27 сантиметров, а также ноутбук, букет цветов и зонт-трость. Альтернативные правила также ограничивают размеры ручной клади. Авиакомпания объясняла наложенные ограничения безопасностью полётов: якобы вещи сверх установленных габаритов на полках перевозить "небезопасно".

Согласно федеральным правилам провоза багажа в самолёте, пассажир может бесплатно провезти с собой в салоне вещи весом не менее пяти килограммов, а также ещё ряд предметов сверх этой нормы.