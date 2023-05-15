"Победа" уволила пилота, назвавшего войну с Украиной преступлением

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") уволила пилота, который назвал войну с Украиной преступлением. Об этом пишет "Проект" со ссылкой на финансовую документацию, предоставленную источником, знакомым с работой компании.

В первые дни войны против Украины командир воздушного судна авиакомпании "Победа" Владимир Н. (изданию известна его фамилия) после посадки в турецкой Анталье покинул кабину и обратился к пассажирам, но не с дежурными словами прощания, а с призывом остановить войну.

"Война – это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит. И сделает всё что можно, чтобы её остановить - желательно, прямо сейчас, - сказал пилот. Нам не нужна война", - добавил он.

В салоне раздались аплодисменты. Спустя короткое время запись антивоенного выступления пилота российской государственной авиакомпании была выложена в интернете, а Владимира Н. вскоре уволили.

Согласно данным Tgstat, это видео посмотрели почти 6 миллионов человек.