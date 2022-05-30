Победители "Евровидения" Kalush Orchestra продали награду с аукциона

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, продала с аукциона свою награду "хрустальный микрофон" за 900 тысяч долларов.

Аукцион транслировался на YouTube. Акцию организовал благотворительный фонд телеведущего и общественного деятеля Сергея Притулы. Победившая ставка была сделана в криптовалюте одной из украинских криптовалютных бирж, отмечает Русская служба Би-би-си.

Сергей Притула ранее говорил, что на собранные деньги организаторы хотят купить украинские беспилотники PD-2 для ВСУ.

В воскресенье у Бранденбургских ворот в Берлине состоялось благотворительном шоу "Save Ukraine - #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну"), в котором приняли участие мировые звезды, в том числе и группа Kalush Orchestra. Собранные пожертвования пойдут на помощь для больниц в двенадцати областях Украины, в которых лечатся те, кто получил ранения во время развязанной Россией войны.

Жители Литвы за три дня собрали 5 миллионов евро на турецкий беспилотник "Байрактар" для армии Украины. Информацию о сборе требуемой суммы подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.

