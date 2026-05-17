Победу на "Евровидении" одержала певица из Болгарии

Болгарская певица DARA (Дарина Йотова) стала победительницей 70-го музыкального конкурса "Евровидение", финал которого прошёл в ночь на 17 мая в Вене.

DARA получила 516 очков. На второе место вышел представитель Израиля Ноам Беттан, отставший на 173 очка.

Из-за участия Израиля в конкурсе его бойкотировали вещатели и представители пяти стран - Исландии, Ирландии, Испании, Словении и Нидерландов.

Украину представляла певица Виктория Лелека, она заняла 9 место.





Россия в последний раз приняла участие в конкурсе в 2021 году, певица Манижа тогда заняла 9-е место. В 2022 году из-за вторжения в Украину Россию отстранили от участия в конкурсе, а затем она была исключена из Европейского вещательного союза (EBU), который проводит конкурс.



