Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Победу на "Евровидении" одержала певица из Болгарии

Слушать
58 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Болгарская певица DARA (Дарина Йотова) стала победительницей 70-го музыкального конкурса "Евровидение", финал которого прошёл в ночь на 17 мая в Вене.

DARA получила 516 очков. На второе место вышел представитель Израиля Ноам Беттан, отставший на 173 очка.

Из-за участия Израиля в конкурсе его бойкотировали вещатели и представители пяти стран - Исландии, Ирландии, Испании, Словении и Нидерландов.

Украину представляла певица Виктория Лелека, она заняла 9 место.


Россия в последний раз приняла участие в конкурсе в 2021 году, певица Манижа тогда заняла 9-е место. В 2022 году из-за вторжения в Украину Россию отстранили от участия в конкурсе, а затем она была исключена из Европейского вещательного союза (EBU), который проводит конкурс.


Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG