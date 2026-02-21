"Побочный эффект". Юрий Дракохруст – о том, зачем Трампу Лукашенко

Окрики из Москвы

9 февраля российская Служба внешней разведки (СВР) предупредила, что Запад, в том числе США, готовит "новую цветную революцию" в Беларуси. 12 февраля пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова повторила предупреждение и заявила, что Москва "с белорусскими союзниками не намерена сидеть сложа руки". Она также приветствовала предпринятый Минском "ряд решительных мер по «зачистке» страны от прозападных «демократизаторских» структур". 15 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин "по-товарищески" призвал Минск "сохранять бдительность" и учитывать интересы России в белорусско-американском диалоге.

Что означал этот каскад предупреждений и опасений?

Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом круто повернул политику США в отношении Беларуси. Через несколько дней после инаугурации Трампа в Беларуси состоялись президентские выборы. США, в отличие от стран Европы, не осудили это мероприятие.

В Минск зачастили представители американской администрации, на протяжении года с Александром Лукашенко несколько раз встречались специальные посланники Трампа — Кит Келлог и Джон Коул.

За несколько часов до встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа прошлого года Трамп позвонил Лукашенко и позднее сообщил об этом разговоре в соцсети Truth, назвав собеседника "глубокоуважаемым президентом Беларуси". Во время одного из визитов в Минск Коул передал Лукашенко подарок от Трампа – запонки с изображением Белого дома.

На протяжении года США отменили два вида санкций, наложенных на Беларусь – на авиационную кампанию "Белавиа" и на экспорт белорусских калийных удобрений.

Новые "запонки" для Лукашенко

Когда американский спецназ 3 января захватил в Каракасе Николаса Мадуро (кстати, союзника и Лукашенко, и Путина), некоторые наблюдатели принялись рассуждать о том, что когда-нибудь и Лукашенко постигнет такая же участь. Но Трамп вместо Delta Force прислал в Минск приглашение для белорусского правителя присоединиться к учрежденному американским президентом Совету мира. Смысл и предназначение этой институции пока не очень ясен, но для приглашенного это как минимум еще один жест признания — так сказать, еще одни "запонки".

Лукашенко с радостью принял приглашение, под телекамеры подписал документ о присоединении Беларуси к Совету. Россия от приглашения отказалась.

Что же США получили взамен?

На протяжении года Лукашенко помиловал 342 политзаключенных, в том числе и самых известных, ключевых фигур протестов 2020 года – Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Кроме того, судя по всему, белорусский руководитель стал еще одним полезным каналом коммуникации между Белым домом и Кремлем. Это косвенно подтверждается и звонком Трампа в Минск накануне встречи с Путиным на Аляске, и прямым заявлением специального представителя США по Беларуси Джоном Коулом, сделанным в конце 2025 года : "Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине".

Зачем Трампу Беларусь?

Некоторые эксперты предполагают, что сверхзадача новой политики Трампа – ослабить зависимость Беларуси от России и Лукашенко от Путина, повысить степень автономии белорусского диктатора. Как сказал в интервью Радио Свобода профессор университета Теннесси Андрей Коробков, цель – "создание конкуренции с Россией в ее зоне контроля".

Судя по всему, с этой же целью Трамп в 2025 году приглашал в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии. Мир между Арменией и Азербайджаном, заключенный при посредничестве Трампа, тоже имел целью ограничить влияние России в ее кавказском "подбрюшье".

Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине

В отношении Лукашенко планы Вашингтона не слишком амбициозны. Там понимают и степень зависимости Минска от Москвы, и важность Беларуси для России. Но повысить степень автономии белорусского правителя, возможно, в США представляется возможным.

Эта сверхзадача, если она и правда имеется, в чем-то похожа на сверхзадачу, которая, опять же по мнению некоторых экспертов, имеется у администрации США в отношении России: ослабить ее зависимость от Китая. России – от Китая, Беларуси – от России. И от Китая тоже, кстати.

Многие и эксперты, и политики считают эти цели недостижимыми. Но вот после протестов 2020 года в Беларуси до последнего времени Москва не выражала своего раздражения никакими аспектами белорусской внешней политики. А теперь – устами СВР, Захаровой и Галузина – выразила.

"Восточное партнерство" : воспоминание о будущем

Ничто не ново под Луной. В нулевые-десятые годы у Евросоюза было "Восточное партнерство" – проект сотрудничества с постсоветскими странами, в том числе и с Беларусью. Тогда Европа пыталась выманить соседей России из ее геополитической орбиты. В отношении таких стран, как Грузия, Молдова, Украина, это имело успех, в отношении Азербайджана и Беларуси – не слишком. Но показательно, что Лукашенко не ездил ни на один саммит "Восточного партнерства". Поначалу его не приглашали из-за нарушений прав человека в Беларуси. А потом, после нормализации отношений с Минска с ЕС в 2016 году, он уже и сам не принимал приглашения. Ну, не то чтобы совсем сам...

В "медовый месяц" отношений с ЕС в 2016-2019 годах он посетил несколько европейских стран. Но посещение саммитов организации, в которую входит Беларусь, но не входит Россия, было и тогда "красной линией" Кремля, установленной им для Минска.

Идут годы, и все меняется. Но в каком-то смысле не меняется ничего. Тогда Европа пыталась играть в геополитические шахматы, отрывая Лукашенко от России. Вашингтон тогда к подобным играм относился холодно. Теперь роли поменялись. Но московские правила остались прежними: ничего о нас без нас. В результате заседание Совета мира под председательством Трампа прошло без Лукашенко. Как без него проходили саммиты "Восточного партнерства" ЕС.

Московские правила остались прежними: ничего о нас без нас

Однако скорее всего этот сюжет не прекратит диалог Минска и Вашингтона. Москва против символа – ближайший союзник в стане геополитических противников, но в принципе не против контактов союзника с этими противниками.

Удастся ли Трампу то, что не получилось с "Восточным партнерством" у его европейских предшественников, большой вопрос. В нулевые-десятые объятия "русского медведя", в которых находилась Беларусь, были не такими тесными и горячими, как сейчас. Но, возможно, именно это и есть дополнительный мотив политики Трампа в отношении Беларуси.

Кто потерял Беларусь?

Немножко скучных экономических цифр. В последнем довоенном 2021 году экспорт товаров из Беларуси во все страны мира составлял $ 6.6 млрд, в США – почти полмиллиарда долларов.

В феврале 2022 года началась полномасштабная война, США и ЕС начали вводить жесткие экономические санкции. ЕС с того времени ввел 19 пакетов, через пару дней будет принят 20-й. В результате с 2021 по 2025 год экспорт товаров из Беларуси в ЕС уменьшился в 14 раз, в США – в 25 (!) раз, до жалких 20 миллионов долларов. При этом товарный экспорт Беларуси во все страны мира за 4 года практически не изменился: в 2021 году он составлял 40 млрд, в 2025 году – 41 млрд. И если 5 лет назад на страны СНГ (в том числе Россию) приходилось 60% продаж белорусских товаров, то в 2025 году – 74%.

И кто от этого выиграл? Возможно, Трамп пришел к выводу, что уж точно не США и не Запад в целом, которые потеряли свое, в том числе и экономическое, влияние в Беларуси, уступив его другим геополитическим игрокам. И он пытается изменить это положение.

Неудача – это опыт

Отсюда и снятие санкций, и разнообразные "запонки" для белорусского правителя, в том числе и в виде приглашения в Совет мира. Разумеется, может, и не получится. Как не раз срывались и сделки девелопера Трампа. Но неудача – это всего лишь опыт.

И не обязательно бесполезный. Приглашение Лукашенко в Вашингтон на саммит Совета мира стало двояким тестом – и проверкой того, где проходят "красные линии" Кремля, и проверкой степени самостоятельности белорусского правителя, вызовом его эго диктатора, его способности принимать решения.

В прошлом году специальный представитель Трампа Кит Келлог, который начинал переговоры с Лукашенко, заявил, что освобождение белорусских политзаключенных – это "полезный побочный эффект" белорусской политики президента США. Не исключено, что этим эффектом дело и ограничится.

Лукашенко, правда, продолжает заполнять белорусские тюрьмы новыми политзаключенными в примерно прежнем количестве, и ситуация напоминает мифологические бездонные бочки Данаид. Но те, кто выходит на свободу, уже не за решеткой.

Юрий Дракохруст – обозреватель Белорусской службы Радио Свобода

