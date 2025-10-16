Пауза безопасности. Юрий Дракохруст – о статусе Тихановской

7 октября стало известно, что правительство Литвы снизило уровень физической защиты Светланы Тихановской – лидера белорусской демократической оппозиции.

Тихановская проживает в Вильнюсе с августа 2020 года, после президентских выборов в Беларуси, которые большинство западных стран считают сфальсифицированными. Тогда литовское правительство предоставило представительству белорусской демократии официальный статус, а самой Тихановской обеспечивала постоянную физическую защиту как в Литве, так и за рубежом.

Ей был предоставлен такой же личный статус, который предоставляется обычно главам миссий международных организаций, членам правительств иностранных государств и Европейской комиссии.

Теперь же охрану Тихановской переводят из Службы государственной безопасности в Бюро криминальной полиции.

Решение правительства объяснила премьер-министр Инга Ругинене: "Меры безопасности выбираются исходя из уровня угроз. Службы отлично справляются, ежедневно оценивая уровень угроз и на основе этого моделируя, какие меры безопасности следует применять. У Светланы Тихановской есть охрана, но она адаптирована к текущим реалиям".

Можно допустить, что это и есть истинная причина меры, предпринятой новыми литовскими властями: спецслужбы решили, что угрозы Тихановской и ее команде снизились, правительство и скорректировало уровень охраны в соответствии с этой информацией. При этом стоит заметить, что спецслужбы во всем мире не имеют обыкновения публично объяснять, почему они пришли к тем или иным выводам. Поэтому их оценки – удобное обоснование решений, принятых по иным, политическим мотивам.

Какие же могут быть эти мотивы в случае с решением литовского правительства относительно офиса Тихановской?

В отношениях литовских политиков и литовского общества и белорусской диаспоры есть несколько камней преткновения.

Уровень охраны Тихановской был таким, каким наделяют высоких представителей зарубежных государств

Один из них – дискуссии в литовском обществе о белорусском "литвинизме". Есть белорусские политики и общественные деятели, считающие, что Вильнюс в духовном, а может и не только в духовном, смысле – часть белорусской истории и культуры, сожалеющие о том, что Сталин 86 лет назад отдал этот город Литве, а не Беларуси. Белорусы, испытывающие подобные сантименты, немногочисленны. Впрочем, иногда с этой темой готов был поиграть и Александр Лукашенко. В 2021 году он, говоря о соседних странах, заявил: "Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно (прежнее русское название Вильнюса, по-белорусски – Вільня – РС) – это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", – сказал Лукашенко.

Адепты мнения, что "Вильно – это тоже белорусский город", есть и среди белорусской оппозиции и диаспоры. Литовцев беспокоят такие настроения среди белорусов, причем независимо от их распространенности.

Я ранее писал о скандалах, которые происходят в среде белорусской политической эмиграции. Это тоже симпатии к ней не увеличивает.

Наконец, освобожденный из тюрьмы и выдворенный из страны политзаключенный Сергей Тихановский недавно в одном из интервью сказал, что намерен создавать в диаспоре "острова" и в качестве примера привел Еврейский автономный округ в РФ. Литовских политиков эти планы возмутили, они расценили их как претензию на создание белорусских анклавов в Литве. Тихановский объяснялся, что его неправильно поняли, но сгладить впечатление от сказанного удалось лишь отчасти.

Светлана Тихановская и сотрудники ее офиса никогда "литвинизмом" не страдали, скандалы в диаспоральных общественных организациях прямо не затрагивали ее команду.

Но она претендует на представительство всех белорусов или по крайней мере протестной части белорусского общества. Поэтому и многие проблемы, в частности, в политической эмиграции затрагивают и ее.

Что до неосторожных слов Тихановского об "островах", то дистанцироваться от них Тихановской было еще сложнее, поскольку они прозвучали из уст ее мужа. Один депутат литовского парламента в ответ на заявление Тихановского призвал вообще выслать из страны офис Тихановской.

Власти Литвы предложение отвергли, но само появление такой идеи было показателем накала страстей по поводу слов бывшего политзека.

Еще один возможный мотив – смена власти в Литве, произошедшая в результате прошлогодних парламентских выборов. Не то, чтобы силы, пришедшие тогда к власти, были склонны к существенно большей гибкости в отношении белорусских властей, но их решение о снижении уровня охраны Тихановской наиболее резко критиковали консерваторы, проигравшие прошлогодние выборы. Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел, представитель консерваторов, заявил, что в результате этого решения Вильнюс "теряет силу голоса, необходимую малой стране для защиты своих национальных интересов в мире, где правят реалисты".

Наконец, возможно и косвенное влияние "фактора Трампа". Дональд Трамп вскоре после возвращения в Белый дом начал диалог с Александром Лукашенко. Результатом стали визиты в Минск высокопоставленных представителей администрации США, телефонный разговор Трампа с Лукашенко, несколько постов Трампа в соцсетях, в одном из которых он именовал Лукашенко "глубокоуважаемым президентом Беларуси", освобождение нескольких десятков белорусских политзаключенных и частичное снятие американских санкций с белорусской государственной кампании "Белавиа".

В Литве следовать этой политике США не спешат, руководители правительства, в том числе и премьер Ругинене, заявили, что ослаблять санкции в отношении Беларуси не собираются и считают более уместным их усиливать, глава МИД Литвы Кястутис Будрисвесьма критично высказался о попытках вести диалог с Лукашенко.

Но не исключено, что в ответ на смену политики Вашингтона в отношении Беларуси в Вильнюсе решили свою политику не изменить, но скорректировать. Для Трампа Лукашенко – "глубокоуважаемый президент Беларуси". Вот прямо так президентом Беларуси в Литве Тихановскую не называли и не считали. Но статус, которым наделяло ее литовское государство, был выше статуса любых других белорусских и каких бы то ни было иных политиков-эмигрантов из разных стран. И, в частности, уровень охраны Тихановской был таким, каким наделяют высоких представителей зарубежных государств. А теперь его демонстративно понизили. "С учетом текущих реалий", как сказала премьер Ругинене. И возможно эти реалии касаются не столько степени угроз для Тихановской, сколько иных материй.

В ответ на решение литовских властей офис Тихановской приостановил свою деятельность. Это было объяснено тем, что "не было времени адаптировать деятельность офиса к изменениям". Возможно, это действительная причина. Охрана офиса передана от одного государственного ведомства другому. Подчас такие пертурбации приводит к тому, что передаваемые функции некоторое время не выполняются вообще или выполняются не очень эффективно. Между тем случаи нападения на представителей и белорусской и, например, российской оппозиции были, угрозы звучат регулярно. И адаптационная "пауза безопасности" могла иметь для команды Тихановской и для нее лично драматические последствия.

Впрочем, не исключено, что приостановка работы офиса была и политическим ходом, своеобразным обращением к другим странам с просьбой предоставить штабу белорусского политика более безопасное пристанище.

Насколько известно, в команде Тихановской обсуждаются разные варианты действий, при этом не исключается и переезд ее офиса в другую страну.

Если офису Тихановской придется переезжать, закончится целая эпоха

Проблема стала предметом горячих дискуссий в литовских политических кругах. Президент Гитанас Науседа заявил, что вопрос об изменении режима охраны Светланы Тихановской излишне драматизируется в общественной и политической плоскости.

По словам главы Литвы, ситуация с безопасностью Тихановской оценивалась специальными службами очень ответственно, и уровень угрозы для нее сейчас считается меньшим, чем ранее. Поэтому было решено не отменять охрану полностью, но изменить ее формат. Он подчеркнул, что Тихановская и ее команда остаются желанными гостями в Литве и могут продолжать свою деятельность при поддержке государства, которое обеспечит необходимые условия.

Впрочем, главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сообщила, что окончательное решение относительно уровня охраны Тихановской еще не принято. То есть не исключено, что принятое решение будет и пересмотрено.

Заметим от себя, что спецслужбы ведь могут и уточнить свои оценки и придти к выводу, что угрозы Тихановской сохраняются на прежнем уровне. И правительство в соответствии со скорректированными оценками сохранит прежний формат охраны офиса белорусского политика.

Складывается впечатление, что спор литовских политиков на самом деле не о Тихановской и ее штабе, а о месте Литвы в меняющейся международной политике, об отношении к Беларуси и России, к Трампу и Брюсселю.

В статье "Ветер века" я высказал предположение, что статус Тихановской на Западе может подвергнуться эрозии.

Тот случай, когда сбывающийся прогноз не радует. Если Литва даже сохранит прежний статус Тихановской, то сама попытки понизить его будет знаменательным сигналом. Если решение о понижении статуса останется в силе, но офис Тихановской сможет продолжать безопасно работать в Вильнюсе – то этот сигнал будет еще более звучным. Если же придется переезжать, даже если будет куда – закончится целая эпоха.

Я писал, что Тихановская для Запада остается человеком, которому "можно позвонить, чтобы поговорить с белорусской оппозицией". Если она утратит этот уникальный статус, то, возможно, на Западе придут к выводу, что говорить просто не с кем. Да и незачем.





Юрий Дракохруст – обозреватель Белорусской службы Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции