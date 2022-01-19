До пятницы войны не будет. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве

Сегодня переговоры в Киеве проводит госсекретарь США Энтони Блинкен, в пятницу он встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кремль ждет письменного ответа от США и НАТО на требование предоставить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток.

Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки накануне переговоров в Киеве и Женеве обозначила позицию Вашингтона довольно четко, упомянув, кстати, и предстоящие российско-белорусские внеплановые учения.

Конечно же, открытым остается главный вопрос – действительно ли Россия готовится к войне с Украиной или же речь идет о войне нервов, в концепцию которой выписывается и концентрация войск вдоль границ, и упомянутые учения в Беларуси, и заявления официальных лиц, и сообщения об отзыве членов семей дипломатов, работающих в представительствах России в Украине. Военный обозреватель "Новой газеты" Валерий Ширяев уверен, что с нынешней группировкой Россия не может вести масштабную боевую операцию.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) завершила подготовку отчета по расследованию обстоятельств посадки в мае 2021 года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Распоряжение лететь в столицу Беларуси под предлогом получения информации об угрозе взрыва на борту пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. Бомбы обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира – белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Выводы доклада будут рассмотрены на заседании ИКАО 31 января.

Ровно 13 лет назад, 19 января 2009 года, наш корреспондент Максим Ярошевский в эфире РС рассказывал о пресс-конференции адвоката-правозащитника Станислава Маркелова, посвященной условно-досрочному освобождению бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Через несколько минут после этой пресс-конференции Станислав Маркелов был убит членом националистической группировки Никитой Тихоновым. Погибла и пытавшаяся помешать убийце внештатная журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Власти Москвы второй год подряд отказались согласовать марш памяти Маркелова и Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению, следившая за Маркеловым Евгения Хасис приговорена к 18 годам тюрьмы. Юрий Буданов был застрелен в Москве уроженцем Чечни Юсупом Темирхановым .

Владимир Путин не будет в этом году купаться в проруби на Крещение. Он прислушался к рекомендациям РПЦ. Так, по крайней мере, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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