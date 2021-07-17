Охота на издание, рассказавшее о внебрачной дочери Владимира Путина по имени Елизавета. Генпрокуратура России признала интернет-портал "Проект" нежелательной организацией, а Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов.

Русские и украинцы – один народ, пытается убедить общественность обеих стран Владимир Путин. В чем расходятся и сходятся во взглядах на публикацию президента России политики и историки в Украине и России?

Антирекорды по смертности от COVID-19 в России. Откуда взялась третья волна пандемии, и почему мир не будет прежним в эпоху гуляющих штаммов вирусных заболеваний?

Кремль продолжает охоту на оппозиционных политиков и гражданских активистов накануне выборов в Госдуму: домашние аресты, уголовные сроки, административные штрафы и наказания, насильственная госпитализация и применения репрессивных законов, ограничивающих участие в выборах.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с российским политиком и депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко и вирусологом, доктором медицинских наук, профессором НИУ ВШЭ Василием Власовым.

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