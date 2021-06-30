Вакцинация строгого режима. Эфир в 18:05

По мере того, как Россию накрывает третья волна коронавируса, Москва, а вслед за ней и другие регионы вводят обязательную вакцинацию для различных категорий граждан. Появляется деление людей на привитых и непривитых: последних не пускают на работу и в рестораны, грозят увольнениями и карами. Одновременно растет черный рынок сертификатов о вакцинации. Должна ли прививка быть обязательной, и не нарушает ли это права граждан?

Участвуют: Глеб Павловский, политолог, Денис Волков, директор Левада-центра (организация принудительно признана «иноагентом»), и Константин Северинов, профессор Сколтеха и Ратгерского университета (США), молекулярный биолог. Эфир в 18:05.

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