Почему вы "за"? Светлана Прокопьева - о материальном

Не оставляет ощущение, что все это морок какой-то. Мы не случайно говорим про эту войну: "безумие", "сумасшествие", "кошмар" – словами из области психического, не материального. Она психическая, эта война, выросшая из нафантазированных причин и надуманных мотивов, стократно разогнанных, пережаренных пропагандой. Парадокс же в том, что даже если встать на ту сторону – на сторону соотечественников-телезрителей – и с доверием отнестись к их словам про "нацистов", "биолаборатории", угрозу расширения НАТО, притеснение русской культуры и во что они там ещё верят, то всё равно весь этот набор полностью останется в зоне ментального. Не материального. Не физического, не того, что реально, ощутимо есть на земле.

Ну то есть: окей, нацисты на Украине – и что они вам? Правда, жить мешали? Вы, наверное, спать не могли все эти восемь лет, у себя в Пскове или Брянске, из-за этих нацистов? Вот на полном серьезе задайте себе этот вопрос, дорогие патриоты. Допустим, нацисты. Но "спецоперация" по денацификации – она, на ваш взгляд, того стоила?

Всё, чем кипят российские соцсети и официальные СМИ, весь этот праведный гнев, возмущение, негодование – из-за украинского национализма, факельных шествий, которые по кругу крутит российское ТВ, каких-то там татуировок и нашивок на военной форме, "их ненависти" ко всему русскому, "нельзя больше было это терпеть!" – всё это в головах. Патриоты и обыватели накручивают себя, многократно разгоняя свою жажду возмездия – в головах. В глазах прыгают кровавые зайчики. "Мы все правильно делаем!" Никто сам по доброй воле не признает себя злодеем, а значит, злодеи – они. Те, кого мы бомбим. И бомбы – это как раз реальность. Бомбы падают на землю.

На земле, не в головах – свежие могилы, которых не должно было быть

В ментальной, существующей у россиянина в голове Украине – нацисты. А в реальной, земной Украине – руины жилых домов. До 24.02 это были обычные деревенские дома и городские многоэтажки, а теперь руины. Обгоревшие остовы квартир с остатками вещей. Которые хозяева себе покупали. Копили на них, радовались покупкам. Пользовались. Теперь их нет. Ни вещей, ни квартир, ни хозяев. Руины, руины, руины. На земле, не в головах – свежие могилы, которых не должно было быть. Страшные рвы, прямо в жилых дворах и парках, вдоль городских улиц. Сгоревшие автомобили. Деревья, посечённые снарядами. Воронки вместо детских площадок. Я больше не могу смотреть на фотографии Мариуполя. Точно такие же панельки стоят у нас в Пскове, на Завеличье и Запсковье.

Каждый, буквально каждый сторонник "спецоперации" должен провести такой мысленный эксперимент: посмотреть на свой дом и представить, что в него угодил снаряд. Да-да, вот именно в твой дом. Настоящий снаряд. Выпущенный с самыми благородными целями: окончательно спасти мир от нацизма (у тебя же в соседнем подъезде жил нацик с татухами!), остановить НАТО и порадовать Путина. Но почему-то в твой дом. И дома больше нет. Твои родные остались под завалами. И ты даже не знаешь, живы они там или нет. Не надо это представлять – живых вместе с мёртвыми под грудой кирпича, запертыми там, в темноте, без воды, без воздуха, неделями – не представляй, свихнёшься. Но это след "спецоперации". Ощутимый и совершенно реальный след, не как те биолаборатории с Первого канала.

Последствия войны, в отличие от её причин, безжалостно материальны. Если выключить телевизор, то нацисты в Украине магическим образом исчезнут. Но не исчезнет с комода фотография пацана в форме с чёрной ленточкой через уголок. Не исчезнет дыра в сердце, которая теперь вместо этого пацана – хотя это вроде бы тоже психическое.

Есть вещи поважнее геополитики. Суверенитет, внешнеполитическое величие, историческая справедливость – всё это чушь собачья рядом с конкретной человеческой жизнью. Нельзя заставлять людей страдать, испытывать боль, лишаться всего, что у них было и ещё только могло быть – ради абстрактных идей, которые с вами даже не обсудили. Нельзя, и точка. Почему в христианской, православной стране это такая недоступная мысль?

Вас не спросили, можно ли пальнуть из "Градов" по городу, где живут ваши родственники. Так почему вы "за"? Вас не спросили, готовы ли вы остаться без работы, втридорога платить за продукты, не иметь возможности никуда поехать, покупать что-то в интернете, лишиться сбережений, потерять единственного сына, которому, как назло, пришла пора служить в армии. Вы же заранее не давали на это своё согласие? Так почему вы теперь это поддерживаете? Я не понимаю.

Я знаю, что от этого текста будет не очень много толка, потому что прочтут его люди, которые и так против войны. Но я не знаю, как пробить стенки информационного пузыря и достучаться до аудитории Первого канала и тех – самых обычных, и чаще хороших, чем плохих – людей, которые заваливают паблики "ВКонтакте" победными комментариями и проклятиями в адрес "укров". Кто из них прочтет? Никто. Разве что "эшник", который рыщет по интернету поисках состава по 20.3.3 КОАП РФ.

Хоть так. "Эшник" тоже человек. У него тоже может жить "нацик" в соседнем подъезде, у него тоже может быть сын призывного возраста.

Светлана Прокопьева – журналист Радио Свобода. Оригинал текста опубликован на сайте Север.Реалии

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