Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, днём в понедельник объявлена воздушная тревога.

По поступающим сообщениям, российские военные выпустили по целям в Украине крылатые ракеты. О ракетах в воздухе, в частности, сообщили главы Николаевской и Одесской областных администраций. Жителей просят укрыться в убежищах. В Киеве люди укрываются в метро.

В ряде областей власти заявляют о работе систем ПВО. Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Николаевской областях. По предварительным сообщениям, разрушены несколько жилых домов в пригороде Запорожья, точных данных о пострадавших нет. В Одесской и Николаевской областях сообщается о перебоях со светом и водоснабжением - возможно, в результате поражения объектов жизнеобеспечения.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был нанесён 23 ноября. Его результатом было временное почти полное отключение электроэнергии в стране в результате поражений объектов инфраструктуры. Сейчас энергоснабжение восстановлено, но не на полную мощность - в большинстве городов осуществляются отключения электричества.

Первый массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики Россия нанесла 10 октября. За 2 дня до этого в результате взрыва серьёзно пострадал Крымский мост. Российские власти фактически открыто назвали удары по Украине ответом на этот взрыв, хотя официально Киев не брал на себя за него ответственность.

Утром 5 декабря предположительно беспилотник атаковал российскую авиабазу в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики.

Украинская разведка предупреждала, что подготовка массированной ракетной атаки у России может занимать 7-10 дней.