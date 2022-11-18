Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – сказал Шмыгаль.

15 ноября Россия нанесла ракетные удары как минимум по 17 регионам Украины: была атакована критическая инфраструктура, без света остались до 7 миллионов домохозяйств. Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда заявил, что по территории страны было выпущено около ста ракет, что стало одним из самых массированных ударов с начала войны.