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Россия нанесла ракетные удары по 12 регионам Украины

Киев, 15 ноября 2022 года

Россия 15 ноября нанесла ракетные удары как минимум по 12 регионам Украины. Атакована критическая инфраструктура, в стране проводятся массовые отключения электроэнергии.

Украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре российские ракеты над Киевом. В результате обстрелов повреждены два жилых дома в Печорском районе в центре Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Половина жителей города остались без электричества. Сообщается об одном погибшем.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе слышали звуки взрывов, часть домов остались без электроэнергии. Сообщается о поражении объектов в Харькове, обстрелах Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой областей.

В Харькове остановлены метро и наземный транспорт. Обесточены части Одессы, Ровно, Ковеля и Хмельницкого, и Житомир. Известно как минимум о трёх волнах ракетных ударов.

Атаку прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил в телеграме, что Москва "только увеличила размер будущих репараций".

  • По данным президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины почти четыре с половиной тысячи ракет .

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