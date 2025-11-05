Под Белгородом снова задержали военного, подозреваемого в убийстве

Белгородское управление Следственного комитета сообщило о повторном задержании российского военного Алексея Кострикина, которого подозревают в убийстве мужчины в селе Новая Таволжанка на границе с Украиной и изнасиловании его жены. Мужчина уже был задержан 30 октября, но через два дня сбежал из-под стражи.

Согласно сообщению ведомства, Кострикина также проверяют на причастность к еще одному преступлению – убийству жителя Новой Таволжанки 3 ноября 2025 года.

Как пишет белгородское издание "Пепел", Кострикин был задержан в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Местные жители рассказали, что это произошло в магазине, где он пытался купить алкоголь.

Новая Таволжанка находится практически на границе с Харьковской областью Украины: в этом районе последние месяцы идут бои. Ранее село захватывали ВСУ, но затем российским военным удалось их вытеснить. Село неоднократно подвергалось обстрелам, местные жители также рассказывали о мародерстве российских военных в их домах.

По сообщению "Пепла", преступления, в которых обвиняют Кострикина, произошло 29 октября. В дом местного жителя вломились несколько военных, но задержали пока только военнослужащего, который, как считают следователи, непосредственно убил мужчину.

Губернатор Белгородской области ранее поручил усилить патрули, особенно в Белгороде, Шебекинском и Белгородском районах.